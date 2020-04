Žena, ktorá objavila prvý ľudský koronavírus. Na uznanie si musela počkať, najprv jej neverili

Súčasná pandémia nového koronavírusu láka celosvetovú pozornosť na tento vírus. Kým mnohí ľudia o koronavíruse dovtedy nepočuli, pravdou je, že viaceré z nich kolujú už veľmi dlho. Koronavírusy študujú vedci už vyše 50 rokov a to najmä vďaka žene, ktorá ho identifikovala už v 60. rokoch minulého storočia.

Almeida sa narodila v roku 1930 v škótskom Glasgowe. Jej otec bol vodič autobusu a po ukončení školy si nemohla ísť finančne dovoliť študovať na univerzite. Ako informuje portál IFL Science, napriek tomu sa zamestnala ako technička histopatológie v Glasgowe a neskôr v nemocnici v Londýne.

Odtiaľ spolu s manželom emigrovali do Kanady, kde sa zamestnala v onkologickom inštitúte v Toronte.

Tu pracovala na mnohých vedeckých publikáciách, pričom nevadilo, že nemala akademický titul. Vo svojej prácu, v ktorej sa zaoberala vírusovými štruktúrami, mimoriadne vynikala. To si všimol aj profesor Anthony P. Waterson z mikrobiologického oddelenia lekárskej univerzity St. Thomas Hospital a v roku 1964 ju poprosil, aby sa pripojila do jeho tímu. Súhlasila a za svoje publikácie týkajúce sa výskumu protilátok vírusov obdržala aj akademický titul.

Jej veľkým prínosom bolo zlepšenie techniky zvanej imunoelektrónová mikroskopia pri zobrazovaní vírusov. Vírusy zmiešala so špecifickými protilátkami, ktoré sa potom zhlukovali.

Spolu s doktorom Davidom Tyrrellom sa neskôr zamerala na výskum nádchy. Ten skúmal výtery od dobrovoľníkov a zistil, že väčšinu vírusov dokáže pestovať, avšak niektoré z nich nereagovali na bežnú kultiváciu. Jeden z výterov, označovaný ako vzorka B814 od chlapca s nádchou z internátnej školy v Surrey, bol značne zaujímavý. Po počiatočných výskumoch Tyrrell dospel k záveru, že nesúvisí so žiadnym dovtedajším vírusom dýchacích ciest.

