Žena chcela nájsť svoju biologickú matku. Namiesto toho vyriešila 40 rokov starú dvojnásobnú vraždu

Svoju DNA nahrala na web, ktorý sa zaoberá hľadaním predkov na základe analýzy genetickej informácie. Takýto výsledok však nečakala ani vo sne. Web ju spojil so ženou, ktorá bola zavraždená pred 40 rokmi.

Pátrala po svojich biologických rodičoch

Písal sa november 1980, keď archeológ neďaleko Mohavskej púšte náhodne objavil plytký hrob. V hrobe boli dve nahé telá, muž a žena, ktorých niekto zbil a následne zastrelil. Kvôli nedostatku dôkazov však ostala vražda nevyriešená desiatky rokov, píše portál All That Is Interesting.

Ľady sa pohli po 40 rokoch, keď sa v roku 2018 Christine Marie Salley z Virginie rozhodla vypátrať svojich biologických rodičov. Ako dieťa totiž bola adoptovaná. Dokonca si najala aj súkromného vyšetrovateľa, ktorý jej mal pomôcť.

Ako informuje web ABC News, vyšetrovateľovi sa vďaka dokumentom z adopčného procesu podarilo zistiť, že Christinina matka sa pravdepodobne volala Pamela Dianne Duffey.

V roku 2020 na web GEDmatch Christina nahrala svoju DNA. Chvíľu na to sa stalo niečo nečakané. Web spojil jej DNA s DNA neznámej ženy, ktorá bola nájdená mŕtva pri Mohavskej púšti. Podľa portálu bola jej matkou práve táto žena. Christine sa preto vybrala za vyšetrovateľmi v San Bernardine, aby im oznámila, čo zistila a poskytla meno svojej matky a vzorku svojej DNA. Na základe genetickej analýzy napokon polícia potvrdila, že mŕtva žena je naozaj Pamela Dianne Duffey.

Vrahom bol Howard Neal

Polícia okrem toho zistila, že v čase, keď bola Pamela zavraždená, mala približne 21 rokov. Vďaka Christine sa však podarilo identifikovať aj druhú obeť, muža, ktorý ležal v hrobe vedľa jej matky. Spomenula si totiž, že predtým, ako jej matka zmizla, mala priateľa, ktorému hovorila Digger Lane. Pamätala si tiež, že muž bol za niečo odsúdený a po tom, čo si odpykal svoj trest vo väzení, chcel Pamelu vziať výlet, presúvať sa mali stopom.

Na základe týchto informácií polícia napokon vydolovala meno Williama Everetta Lanea. Úradom sa podarilo vypátrať jeho rodinu a získať od nich vzorky DNA, na základe ktorých sa potvrdilo, že muž z hrobu bol naozaj Lane. V čase vraždy mal len 20 rokov. Ostávalo už len jediné, a to nájsť vraha.

Polícia už mala v hľadáčiku podozrivého, v tom čase už 68-ročného muža menom Howard Neal. V čase vraždy sa nachádzal v rovnakom regióne ako Pamela a William, a krátko po incidente sa odsťahoval do Mississippi.

Prípad sa podarilo vyriešiť desiatkach rokov

Pred spravodlivosťou však neunikol, v roku 1982 bol odsúdený za znásilnenie a vraždu svojej 13-ročnej netere a jej 12-ročnej kamarátky. Okrem toho, zavraždil svojho vlastného brata. Spočiatku bol odsúdený na trest smrti. Neskoršie IQ testy však ukázali, že je mentálne zaostalý, trest tak bol zmenený na tri doživotia. Počas vypočúvania v roku 2017 Neal priznal, že dvojicu stretol počas toho, ako stopovali pri krajnici.

Vzal ich k sebe domov, čoskoro sa však s Laneom pohádal. Údajne sa bál toho, že ho Lane zabije, ak nezaútočí ako prvý. Napriek tomu, že mu Pamela povedala, že má dcéru, Neal ju chladnokrvne znásilnil a zavraždil. Ich telá následne vzal a pochoval ich pri Diaľnici 66.