Na pobrežie často vyplavovalo ľudské nohy v teniskách. Po rokoch sa túto záhadu podarilo vyriešiť

Na pobreží sa neustále objavujú ľudské nohy stále obuté v teniskách. Až doteraz nikto netušil, odkiaľ sa vzali, ako sa na pobrežie dostali, komu patria a kto ich oddelil od zvyšku tela. Záhadu sa však konečne podarilo rozlúštiť. Odpovede prekvapia aj vás.

Od roku 2007 sa našlo najmenej 21 chodidiel

V roku 2007 sa na pobreží Kanady a Ameriky začalo diať niečo zvláštne. Na plážach sa začalo objavovať podozrivé množstvo ľudských chodidiel stále obutých v ponožkách a v teniskách, informuje portál IFLScience. Akékoľvek množstvo vyplavených ľudských chodidiel je síce podozrivé, medzi rokmi 2007 a 2019 sa ich však objavilo najmenej 21. Zvyčajne ich našli náhodní okoloidúci, ktorí sa práve prechádzali po pláži.

Prvé dve chodidlá obuté v teniskách sa podarilo nájsť v priebehu jediného týždňa, pričom obe boli pravé a mali rovnakú veľkosť. Portál CBC vtedy informoval, že obe chodidlá boli už v pokročilom štádiu rozkladu, stále sa však na nich nachádzalo dostatočné množstvo tkaniva. V priebehu rokov sa na pobreží podarilo nájsť množstvo ďalších chodidiel, väčšina z nich bola v teniskách a niektoré z nich tvorili pár.

Just hit publish on the Salish Sea Feet Mystery episode! pic.twitter.com/IapUnxbvx8 — Olympia Oddities Podcast (@OlympiaOddities) October 23, 2019

Samozrejme, bizarný jav upútal pozornosť médií po celom svete. Mnohí špekulovali, že chodidlá do mora zrejme hádže šialený sériový vrah, ktorý ich z nejakého dôvodu oddeľuje od zvyšku tela. Iní sa zas nazdávali, že sa mafia takýmto spôsobom zbavuje tiel svojich nepriateľov. Riešenie záhady vás však prekvapí. Nie, nejde o šialeného vraha, ktorý nenávidí bežcov alebo je posadnutý hádzaním chodidiel do mora. Vysvetlenie je omnoho jednoduchšie. Môžu za to moderné tenisky.

Na vine sú moderné tenisky

Pre National Post sa vyjadrila koronerka Barb McLintocková, ktorá hovorí, že ak sa ľudské telo dostane do mora (či už po nehode alebo po samovražde), veľmi rýchlo sa do neho pustia desiatky drobných hladných živočíchov, napríklad kôrovce. Kôrovce sú však pomerne lenivé, pustia sa preto najprv do mäkkých tkanív.

Čo sa ľudského tela týka, množstvo mäkkých tkanív, ako sú napríklad svaly a väzivo, sa nachádza aj v oblasti členkov. Keď sa kôrovce prehryzú cez členky, chodidlo sa oddelí od tela skôr, ako sa stihne rozložiť. Kým teda telo ostane ponorené na dne ako hostina pre ryby, chodidlá sa odplavia a napokon sa dostanú na pláž.

Prečo sa však chodidlá na plážach začali objavovať až po roku 2007? Zopár sa ich našlo aj predtým, za ich zvýšený výskyt však môže moderný dizajn tenisiek. V tom čase sa totiž tenisky začali vyrábať z ľahších materiálov a niektoré mali v podrážkach aj vzduchové bubliny. Kým dovtedy ostali tenisky spolu s telom na dne mora, dnes ich vďaka extrémne ľahkým materiálom nachádzajú ľudia na plážach. Niektoré nohy sa vďaka DNA analýze dokonca podarilo priradiť k ich pôvodným majiteľom. Ako informuje CBC, jedna z nôh patrila mužovi, ktorého rodina nahlásila ako nezvestného v roku 2018.