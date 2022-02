Žena bola znásilnená vo virtuálnej realite. Skupina mužov sa na ňu vrhla okamžite, ako sa pripojila

Žena, ktorá si vyskúšala Metaverzum od firmy Meta (bývalý Facebook) tvrdí, že v ňom bola skupinovo znásilnená. Navyše sa nejedná o prvý podobný prípad, píše portál New Zealand Herald.

Metaverzum od firmy Meta je pojem, ktorý počúvame každým dňom čoraz častejšie. Ide v podstate o virtuálny svet, do ktorého vstúpite prostredníctvo nasadených okuliarov na virtuálnu realitu. Môžete tu robiť v podstate všetko to, čo aj v skutočnom živote.

Netrvalo to ani minútu

Či už sa tu chcete zabávať s kamarátmi, športovať či dokonca reálne pracovať za peniaze, píše Vice. Ide o niečo, čo má podľa viacerých odborníkov obrovskú budúcnosť. Zatiaľ je to ale celé vo fáze beta testovania. Projekt nesie názov Horizon Venues.

Metaverzum si chcela vyskúšať aj spomínaná žena. Už necelých 60 sekúnd po pripojení ju ale obkľúčila skupina troch až štyroch postavičiek s mužskými avatarmi, ktorí ju virtuálne znásilnili a spravili si z toho aj fotografie.

„Keď som sa pokúšala utiecť, kričali: Netvár sa, že sa ti to nepáčilo a radšej choď masturbovať nad tou fotkou. Bola to nočná mora,“ tvrdí dotknutá žena. „Do určitej miery bola moja fyziologická a psychologická reakcia taká, ako by sa to stalo v skutočnosti,“ dodala.

Vivek Sharma, viceprezident spoločnosti Meta, nazval v reakcii túto udalosť „veľmi nešťastnou“ a zároveň vyzval všetkých beta testerov na využívanie bezpečnostnej funkcie na blokovanie používateľov, s ktorými nechcete komunikovať alebo prísť do kontaktu. Nezabudol poďakovať za spätnú väzbu.

„Budeme pokračovať vo vylepšeniach a dozvedaní sa, ako ľudia navzájom integrujú v týchto priestoroch, najmä pokiaľ ide o nahlasovanie podobných vecí ľahko a zároveň spoľahlivo, „ prezradil hovorca spoločnosti Meta, Joe Osborne. Zároveň sa žene ospravedlnil za nepríjemnosti.