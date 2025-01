Zelenskyj v trojhodinom rozhovore kritizoval Putina, nazval ho „mamutom s holým zadkom“. Priblížil, čo bude kľúčom k mieru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno poskytol rozsiahly rozhovor Lexovi Friedmanovi, americkému podcasterovi, kde sa podrobne vyjadril k otázkam týkajúcim sa vojny, bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, vzťahov s Ruskom a ďalších kľúčových tém.

V rozhovore Zelenskyj jednoznačne odmietol hovoriť po rusky, čo považuje za symbolický postoj voči agresii, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine. Prezradil, že kedysi sa snažil komunikovať v ruštine, no po začiatku vojny si uvedomil, že Rusko nehovorí jazykom mieru, ale zbraní. Podľa jeho slov, Rusko sa pokúša predstierať, že Ukrajina a Rusko sú neoddeliteľne späté, čo sa podľa neho vyvracia každodennými vojenskými útokmi.

O Lukašenkovi a Donaldovi Trumpovi

Zelenskyj tiež hovoril o bieloruskom prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorý sa po začiatku invázie ospravedlnil za zapojenie Bieloruska do vojny. Zelenskyj ostro reagoval, že Lukašenko je „rovnaký vrah“, pričom zdôraznil, že bieloruská účasť na invázii je neakceptovateľná, bez ohľadu na jeho verejné vyjadrenia.

Prezident Ukrajiny sa vyjadril aj k vzťahu s USA a najmä s budúcim prezidentom Donaldom Trumpom. Zelenskyj spomenul, že pred voľbami mu Trump ponúkol pozvanie na inauguráciu, ak by zvíťazil. V súčasnosti je pripravený diskutovať s Trumpom o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, pričom zdôraznil, že je veľmi dôležité zahrnúť do rokovaní aj Európu, keďže tá má kľúčovú úlohu v zabezpečení mieru v regióne.

Ukrajina potrebuje silné bezpečnostné záruky

Zelenskyj urobil jasný rozdiel medzi prvotnými rokovaniami s Trumpom a Ruskom. Priznal, že Ukrajina potrebuje silné bezpečnostné záruky, aby mohla začať rozhovory o prímerí, pričom jeho postoj k Rusku ostáva nekompromisný, kým nebudú splnené tieto podmienky. Ukrajina podľa neho nebude súhlasiť s prímerím bez serióznych záruk, že agresia zo strany Ruska už nebude pokračovať.

Zelenskyj Putinovi venoval neľútostnú kritiku, označil ho za „mamuta s holým zadkom“, ktorý svoj ľud nemiluje, pretože obyvateľov Ruska posiela zomrieť do inej krajiny. „Nemiluje svoj ľud. Nemôžeš poslať svojich ľudí zomrieť do cudzej krajiny. S vedomím, že zomrú,“ povedal Zelenskyj.

Politická budúcnosť po skončení konfliktu

Ukrajinský prezident sa dotkol aj témy reparácií a zmrazených ruských aktív. Zdôraznil, že Rusko by malo za svoje činy niesť plnú zodpovednosť, podobne ako to bolo v prípade Nemecka po druhej svetovej vojne. Podľa jeho názoru by zmrazený majetok ruských oligarchov mohol byť použitý na financovanie pomoci Ukrajine a jej obnovy.

Zelenskyj nakoniec hovoril aj o tom, že voľby na Ukrajine sú momentálne neuskutočniteľné, kým nebude vojna ukončená alebo sa nezmení legislatíva. Keďže je krajina stále v stave vojnového konfliktu, dôležité rozhodnutia o voľbách budú musieť byť prijaté až po skončení stanného práva. Prezident zdôraznil, že jeho politické ambície sa neorientujú na zisk moci, ale na záchranu krajiny a jej občanov v tomto rozhodujúcom období.

Upozornil tiež, že krajinu opustilo viac ako osem miliónov ľudí, milióny sú na okupovaných územiach a takmer milión slúži v armáde. Na otázku, či by sa uchádzal o druhé funkčné obdobie, Zelenskyj odpovedal, že to bude závisieť od toho, ako sa skončí vojna, čo budú chcieť ľudia, ako aj jeho rodina. Zelenskyj o tom teraz podľa vlastných slov neuvažuje.