Zelenskyj reaguje na Ficove výroky: Obvinil ho z otvorenia druhého energetického frontu. Mal mu to nakázať sám Putin

Ešte v piatok sa slovenský premiér Robert Fico vyjadril, že po 1. januári 2025, keď má dôjsť k zastaveniu tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, zhodnotí slovenská vláda situáciu a možnosti recipročných opatrení voči Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastaví dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje, alebo sa dohodne na inom postupe.

Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes na sociálnej sieti X zverejnil status, v ktorom obvinil Roberta Fica z otvorenia druhého energetického frontu proti Ukrajine. Dodal tiež, že to slovenský premiér urobil na pokyn ruského prezidenta Putina.

It appears that Putin gave Fico the order to open the second energy front against Ukraine at the expense of the Slovak people’s interests. Fico’s threats to cut off Ukraine’s emergency power supply this winter while Russia attacks our power plants and energy grid can only be…

