Ministerstvo kultúry zverejnilo nové detaily k hymne: O polnoci ju pustia s videoklipom, zahrajú ju aj naživo

Tantiémy z novej verzie štátnej hymny sa nebudú vyplácať nikomu. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR, pričom zároveň pripomenulo, že prvýkrát si občania SR budú môcť vypočuť novú verziu hymny o polnoci 1. januára vo vysielaní Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.

Ministerstvo kultúry dnes na sociálnych sieťach zverejnilo ďalšie detaily k novej hymne, ktorú si budeme môcť vypočuť už na Nový rok. Rezort tak odpovedá na najčastejšie otázky občanov.

„Nová úprava štátnej hymny je v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra SR odporúčaná ako oficiálna štátna hymna Slovenskej republiky. Môže sa hrať na všetkých oficiálnych podujatiach štátnej správy, územnej samosprávy, školských zariadení, športovísk, kultúrnych zariadení,“ uvádza rezort kultúry.

V televízii pôjde hymna s videoklipom

Nové znenie hymny nájdete na oficiálnych stránkach rezortu kultúry a vnútra a bude voľne dostupná na stiahnutie. To znamená, že sa bude môcť distribuovať aj na zahraničné podujatia. Hymnu rovnako bude možné spievať aj na rôznych podujatiach tak, ako to bolo doteraz. Staršia verzia hymny sa bude môcť používať aj po dátume 1. 1. 2025 a postupne sa bude zavádzať nová. Ministerstvo kultúry odhaduje, že hymna by mala byť plne využívaná v horizonte 3 – 4 mesiacov.

Ďalej rezort uviedol, že používanie inej verzie hymny nebude nijako sankcionované a nebudú sa vyplácať žiadne tantiémy. Hymnu budeme môcť prvýkrát počuť o polnoci 1. januára vo vysielaní Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. „O polnoci sa hymna odprezentuje klasickým videoklipom s obrázkami Slovenska, tak ako sme zvyknutí. V Slovenskom rozhlase bude hrať pochopiteľne len zvuk,“ uviedlo ministerstvo.

Nová hymna potom zaznie aj naživo, a to v podaní Slovenskej filharmónie. Pôjde o novoročný koncert, ktorý sa uskutoční 1. 1. 2025 o 19:00. Vysielať sa bude na STVR.

Myšlienka oživiť a modernizovať hymnu vznikla v roku 2011, keď hudobník Oskar Rózsa prvýkrát predložil svoj návrh ministerstvu kultúry. Aktuálne vedenie rezortu sa v spolupráci so Slovenskou filharmóniou rozhodlo tento projekt uskutočniť. Hymna tak dostane nový aranžmán po 32 rokoch.