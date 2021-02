Zažite adrenalín z gauča: Rozhodnite, čo urobiť v nebezpečenstve a prežite. Na Netflix prichádza interaktívny film

Keď koncom roku 2018 uviedol Netflix inovatívnu novinku v podobe prvého interaktívneho filmu, množstvo zvedavých divákov po celom svete sa rozhodlo vyskúšať, aké je to zasahovať priamo do filmového deja. Už o niekoľko dní uvedie ďalší dobrodružný film, ktorý sa bude riadiť vašimi pravidlami.

Koncept filmu, do ktorého deja viete priamo zasahovať, môže byť pre divákov neuveriteľne lákavý. Ak túžite pri sledovaní po skutočnom zážitku, Netflix má vo svojej knižnici momentálne viacero takýchto titulov. V prevahe sú však tie pre detského diváka. Ak sa chcete zoznámiť s touto formou, vyskúšajte Black Mirror: Bandersnatch.

Bear Grylls a interaktívna forma sú späť

Pred dvoma rokmi streamovací gigant uviedol aj interaktívny seriál s názvom You vs. Wild. V osemdielnom dobrodružstve s Bearom Gryllsom v hlavnej úlohe musíte urobiť správne rozhodnutia, aby hlavný hrdina prežil. Pri sledovaní zažívate skutočné chvíle napätia, pretože ak sa rozhodnete zle, môže na to tvrdo doplatiť.

Netflix uvedie vo svojom novom interaktívnom filme opäť Beara Gryllsa v hlavnej úlohe. A rozhodovať o jeho osude budeme znova my, diváci. Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie ukazuje príbeh, v ktorom z rezervácie utiekli divoké zvieratá. Vašou úlohou bude pomôcť Gryllsovi spoločnými silami tieto zvieratá dostať späť.

O tom, čo urobí, rozhodujú diváci

V ďalšom divokom dobrodružstve Gryllsa bude teda iba na nás, či sa mu to podarí splniť. Alebo môže prísť pri tejto misii skutočne o život? Ako už naznačuje samotný trailer, bude v diváckych rukách napríklad záchrana hlavného protagonistu pred blížiacim sa levom. Je v tomto prípade chytrejšie vyšplhať sa na strom alebo sa schovať do zamknutého auta?

A aké následky môže mať, keď sa rozhodnete zle? Osobne sme zvedaví, do akej miery sa pri takomto scenári podarilo tvorcom zachovať autenticitu príbehu a či by niektoré situácie mohli Bearovi skutočne aj ublížiť.

Dĺžka “filmu” závisí na vašich rozhodnutiach

Vďaka tejto interaktívnej forme môže byť zaujímavé vrátiť sa k filmu aj spätne a vyskúšať rôzne scenáre. Je teda iba na vás, či bude “sledovanie” tohto filmu trvať 45 minút alebo hodinu a pol. Príbeh obsahuje celkovo tri misie, ktoré musíte úspešne zdolať.

Každé vaše rozhodnutie ovplyvňuje to, čo sa stane ďalej. Preto si tento interaktívny film môžete užiť aj viackrát a vždy na vás čaká iný zážitok. Okrem spomínaného úteku pred levom si diváci užijú chvíle napätia pri úlohe nájsť paviána alebo snahe včas stihnúť opraviť plot, kým nedôjde k ešte väčším škodám.

Interaktívny špeciál na Netflixe

Interaktívny film Animals on the Looseprinesie dávku skutočného adrenalínu a zábavu priamo do vašich domácností. Navyše, ak obľubujete divokú prírodu a zvieratá, poteší vás aj po tejto stránke.

Film Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie uvedie streamovacia služba Netflix už 16. februára 2021. Ak patríte medzi divákov, ktorí si plnohodnotne film užijú až s titulkami, prinášame dobré správy. Túto interaktívnu lahôdku si budete môcť hneď vyskúšať aj s českými titulkami. Ak vás toto spojenie filmu a “hry” zaujme, v priebehu tohto roka sa môžete tešiť na ďalší podobný špeciál, ktorý Netflix pripravuje.

Vďaka tomuto a podobným audiovizuálnym dielam už nemusí byť sledovanie televízie nudné a nezáživné. Dostanete sa totiž priamo do deja s ich hlavnými hrdinami a je iba na vás, ako bude príbeh pokračovať. Na sledovanie na nalaďte krátkym trailerom, ktorý vám priblíži, ako bude vyzerať jeho interaktívna forma.