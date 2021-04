Zaviesť kvety Baťovej, ale Heger s Matovičom si len vymenili o pol metra stoličky. Sme majstri sveta v testovaní

SaS nikdy nebola proti dovozu Sputniku, len chcela aby to prebehlo podľa stanovených kritérií. Richard Sulík tiež vyjadril sympatie k novému ministrovi zdravotníctva a označil ho za človeka pevného postoja. Premiéra Matoviča podľa Sulíka usvedčil priamy prenos v tom, že je klamár. Odznelo to v dnešných Sobotňajších dialógoch.

Richard Sulík považuje problém s ministrom financií, Igorom Matovičom, za zodpovednosť premiéra. Aj cez to vyjadril plnú podporu premiérovi Hegerovi. Za pána Hegera v národnej rade dvihnú ruku a vyslovia mu dôveru, a bude sa očakávať, že problémy s Igorom Matovičom bude riešiť.

Podľa Sulíka je Heger autonómnym predsedom vlády, treba mu dať čas sa zapracovať. To, či by mal byť Matovič súčasťou kabinetu, je podľa Sulíka vecou OĽANO. “Keby mne niekto išiel rozprávať do toho, koho bude SaS nominovať, bol by som zásadne proti,” povedal.

Sputnik V nevyplatili načas

Pellegrini súhlasí so Sputnikom a voľným výberom vakcíny na Slovensku, ale je podľa neho nemysliteľné haniť všetky štátne inštitúcie a náš národ, keď zároveň Matovič ponižuje slovenský národ v priamom prenose a obviňuje ľudí zo “smutného pána v Rusku”. Ak niekto poškodil renomé Sputnika, je to práve minister financií. Pellegrini upozornil na zatajovanie okolností okolo zmluvy so Sputnikom a doplnil, že určite sa Rusko hnevá, keď v skutočnosti nešlo o problém neregistrovaným laboratóriom, ale o nezaplatenie vakcín načas.

Utajená zmluva nie je správne riešenie. Podľa Richarda Sulíka bude SaS hlasovať za zdieľanie zmluvy i jej okolností, pokiaľ sa k tomu situácia priblíži. To, že sa nestihli vakcíny zaplatiť, je problémom bývalého ministra zdravotníctva Krajčího, ktorý podľa Sulík znovu dokázal to, že nebol schopný viesť svoj sektor.

Pellegrini vyslovil nedôveru ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktorý bol usvedčený ako daňový podvodník, nevlastní majetky a verejne oznámil, že financie doma spravuje jeho manželka, lebo sa tomu on nerozumie. Matovič s Hegerom si podľa neho len vymenili o pol metra stoličky a Pellegrini to nepovažuje za úspech. Podľa neho to nestačí ako gesto boja proti čomukoľvek.

Matovič chce dotiahnuť to, čo riešil počas výkonu funkcie premiéra

Sulík chce ale dať čas Hegerovi, ktorý je vo funkcii len pár dní. Igor Matovič by sa mal ale podľa neho skutočne venovať svojmu sektoru a svojej agende, hoci pravdepodobne plánuje dotiahnuť prácu, ktorú začal. To sú dôvody, prečo ešte rieši situáciu v zdravotníctve, hoci podľa Sulíka určite situácia dopadla nešťastne. Správaniu ministra financií ale v určitom zmysle rozumie, no cesta ministra financií do Budapešti za účelom rokovania o ruskej vakcíne Sputnik V je podľa Sulíka dehonestáciou slovenského diplomatického zboru.

E-karanténa bola Sulíkovi pridelená, a prekračovala tým kompetencie Sulíka ako ministra. Od Hegera má ale informáciu o tom, že sa na tom pracuje. Pellegrini pritom narazil na fakt, že Sulíkovi je prednejšia pozícia SaS vo vláde pred záujmom občanov a riešenia problémov s Matovičom. Podľa profesora Jahnátka si ale musí Pellegrini uvedomovať, že hlavným zámerom Sulíka počas jeho funkcie bolo riešenie dlhov a katastrofe v energetike, ktorú predchodzia vláda zanechala.

Kostoly bez testov, plavárne s testom

Veľký časový odstup medzi uznesením a vyhláškou je podľa Sulíka rozumný. SaS je proti testovaniu, aj keď je vo vláde. Ľudia ale podľa Pellegriniho nerozumejú niektorým opatreniam, ako napríklad výnimku pre kostoly, pričom pri vstupe do neho test nepotrebujete.

Sulík odmieta podobu testovania na Slovensku. Úpravu na nedostatky v nárokoch na testovanie má podľa Sulíka čas vláda vyriešiť aj v priebehu budúceho týždňa. Otváranie bude ale podmienené prísnejšími opatreniami v oblastiach, kde je väčšie riziko, ako napríklad letiská či hranice.

Pellegrini upozorňuje na nelogickú situáciu v zákaze vychádzania a pýta sa na dôvod zákazu obyčajnej vychádzky po ôsmej hodine. Doplnil, že vláda sa bude snažiť o otvorenie terás a ďalších podnikov po budúcom týždni.

Univerzálny odškodňovací zákon riešil Matovič

Pandemický účet, ktorý slúži na účel na Slovensku existuje. Cez to je pomoc v rámci Európskej únii u nás najnižšia. Pellegrini upozorňuje na to, že stále neexistuje zákon o odškodňovaní. Teší sa na rokovanie Sulíka a Matoviča v rámci rezortu ministerstva financií a hospodárstva. Ešte ani jeden segment nepovedal, že je spokojný so situáciou v oblasti odškodňovania.

Na to, aby mohla vláda pomôcť a zaviesť lepšie znenie, by potrebovala splňomocňovací zákon. Ten neprešiel trikrát práve kvôli Igorovi Matovičovi. Podľa Richarda Sulíka sa ale budú vedieť na spoločnom riešení dohodnúť aj s ministrom financií.

Pri jednorázovom príspevku na dieťa chce Sulík podstupovať podľa zárobku a sociálnej situácie. Nesúhlasí s jednotnou sumou. Podľa Pellegriniho je ale jednorázový príspevok v sume 300 eur. Sulík je podľa neho hodnotovo inde a Pellegrini tvrdí, že každý rodič si zaslúži dostať odmenu za boj, ktorý zvládal počas pandémie. Ak 750 miliónov na testy nie je problém, tak by nemal byť problém ani takýto jednorázový príspevok. Sulík s neúmerne vysokou sumou za testovanie súhlasí, ale Pellegriniho upozornil na to, že sa nedá rozdávať peniaze bez nejakých evidentných dôvodov.