Záujemcovia o štátne nájomné byty sa už môžu registrovať: Majú byť lacnejšie v priemere o 62 % oproti splátke hypotéky

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) zverejnila na svojej stránke formulár, kde sa môžu záujemcovia o nájomné byty so štátnou podporou registrovať. Zároveň musia špecifikovať, aký veľký byt by potrebovali a v akej lokalite. Agentúra o tom vo štvrtok informovala s tým, že tento formulár slúži na prejavenie prvotného záujmu a ďalším krokom bude zverejnenie ponúk bytov, kde si záujemcovia budú môcť rezervovať konkrétny byt.

„Agentúra spúšťa webstránku, kde sa ľudia dozvedia všetko o štátom podporovanom nájomnom bývaní a môžu sa i registrovať. V tejto chvíli je dôležité povedať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú pravidelne informovaní o projektoch v nimi vybranej lokalite,“ uviedol predseda predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Peter Sekáč.

Celý systém štátom podporovaného nájomného bývania je vo fáze, kedy by mali investori agentúre predkladať projekty bytových domov s nájomnými bytmi na schválenie. Až keď bytové domy schváli agentúra, záujemcovia si budú môcť konkrétny byt vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto bývanie.

Stránka okrem informácií o tomto systéme ponúka používateľom aj informatívnu kalkulačku s možnosťou vypočítať si, aký príjem musia mať, aby mali nárok na požadovaný byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, aby bol záujemca o nájomný byt úspešný.

Majú byť lacnejšie o 62 percent

Štátom podporované nájomné bývanie by agentúry malo priniesť vyššiu dostupnosť bývania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale ten nepostačuje na schválenie hypotéky, prípadne by hypotéka pohltila väčšiu časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v projekte štátom podporovaného nájomného bývania by malo byť lacnejšie v priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. Nájomné byty nebudú staršie ako päť rokov.

Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční investori, poisťovňa Kooperativa a významný hráč na rakúskom trhu s nájomnými bytmi, spoločnosť WBG. Investičné zmluvy, ktoré schválila vláda SR v decembri minulého roka ako pilotný projekt, by mali priniesť na Slovensko spolu 9-tisíc nájomných bytov za približne 1,5 miliardy eur. Agentúra momentálne rokuje aj s ďalšími investormi.