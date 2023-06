Zaplatíte aj 43 eur: Ak cestujete autom do Talianska či Chorvátska, dajte si pozor na mýtne poplatky, tu je ich výška

Doba momentálne praje predovšetkým leteckej doprave, ktorá svojimi cenami často pri voľbe transportu do našej obľúbenej destinácie víťazí nad ostatnými spôsobmi, ako sú napríklad vlak či auto. Ale letecká doprava ani v súčasnosti nepokrýva všetky destinácie a niektorí ľudia stále volia prepravu na vlastnú päsť. Okrem nákladov na palivo však musia počítať aj s inými poplatkami.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pozor na diaľničné známky

Slováci sa suverénne najčastejšie autom vyberajú do Chorvátska, no v tesnom závese je napríklad aj Taliansko, či Čierna Hora. Na to, aby sa tam dovolenkári dostali, musia prejsť aj inými krajinami, medzi ktoré v týchto prípadoch patria hlavne Maďarsko a Rakúsko. Náklady na cestovanie tak musia navýšiť o mýtne poplatky a diaľničné známky príslušných krajín. Treba si ale dať pozor, nie každá krajina totiž funguje na rovnakom princípe ako Slovensko.

Čo sa týka Maďarska, diaľničnú známku si viete bezpečne zakúpiť online, prípadne na hraničných priechodoch a čerpacích staniciach. Cena 10-dňovej známky sa pohybuje na úrovni 15 eur. Ak by vám ale platnosť 10 dní nepostačovala, zakúpiť si môžete mesačnú známku v cene 23,55 eur.

Ak budete na dovolenku cestovať cez Rakúsko, majte sa na pozore pri kúpe známky cez internet. Tá totiž pre fyzické osoby platí až od 18-teho dňa po zakúpení, nakoľko plynie lehota, v rámci ktorej máte možnosť od kúpy odstúpiť. V prípade, že potrebujete vycestovať skôr, známka je dostupná na hraničných priechodoch, a tiež na niektorých slovenských čerpacích staniciach. Cena 10-dňovej známky je 9,90 eura, 2-mesačná vás vyjde na 29 eur.

V Taliansku či Chorvátsku platíte mýto

Aj v Taliansku a Chorvátsku je používanie diaľníc spoplatnené, no iným spôsobom ako na Slovensku. Platíte totiž mýto podľa vzdialenosti, ktorú na tamojších diaľniciach prejdete. Na vstupnej mýtnej bráne dostanete lístok, ktorý pri opúšťaní diaľnice vrátite a uhradíte príslušný poplatok. Presnú sumu za vašu trasu si viete vypočítať na tomto webe. Napríklad, za cestu z Milána do Ríma v dĺžke 563 kilometrov zaplatíte približne 43 eur.

Rovnaký princíp platí aj na obľúbených chorvátskych diaľniciach, kde vás 100 kilometrov na tamojších cestách bude stáť približne 6 eur. Tieto poplatky, podľa dostupných informácií, môžu byť počas sezóny vyššie o 10% a ak si teda plánujete dovolenkový rozpočet, určite na to myslite. Dobrú správu máme pre dovolenkárov v Čiernej Hore, kde síce nájdete len štandardné cesty, no bez poplatkov a v dobrom stave.