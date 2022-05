Zápas sme si prehrali sami. Slovensko nezvládlo zápas so Švajčiarskom

Slovensko odohralo svoj štvrtý zápas na turnaji. Po dvoch prehrách s Nemeckom a Kanadou a výhre s Francúzskom sme mali na svojom konte iba tri body, a aj preto bol dnešný duel so Švajčiarskom mimoriadne dôležitý. Ten sme ale nezvládli a prehrali sme s nimi 3:5.

V bránke sa predstavil Adam Húska rovnako, ako proti Kanade, na striedačke mu kryl chrbát Matej Tomek. Podľa informácií trápi Patrika Rybára menšie zranenie.

Obranné dvojice sa mierne premiešali kvôli príchodu Martina Feherváryho. Ten bol nasadený do prvej obrannej dvojice k Čerešňákovi. Ivan s Nemcom vytvorili druhú dvojicu a Rosandič s Grmanom tretiu. Ako siedmy obranca bol opäť na súpiske písaný Gachulinec.

Útočné trojice ostali oproti zápasu s Kanadou nezmenené. Prvú formáciu tvorili Krištof, Pospíšil a kapitán Tatar, druhú Slafkovský, Minárik a Regenda. V tretej sa predstavili Liška, Roman, Lantoši a poslednú vytvorili Takáč, Tamáši a Sýkora. Lunter bol písaný ako trinásty útočník.

Prvá tretina

Už po 20 sekundách odišiel na trestnú lavicu po faule na Tatara Bertchy, čo bola hneď v úvode zápasu obrovská výhoda. Tú sme ale nevyužili a po obrovskej chybe v strednom pásme sme dostali gól po úniku Malgina. V celej presilovej hre sme nemali ani jednu príležitosť, práve naopak, Švajčiari zahodili ďalšie dve obrovské šance a my sme museli konštatovať veľmi zlý vstup do zápasu.

Švajčiari mali aj naďalej viac z hry – naši hokejisti sa nevedeli po zlom úvode dostať do zápasu. Ich tlak viedol k faulu Grmana v siedmej minúte, po ktorom sme sa museli 2 minúty brániť. Oslabovku sme však zahrali výborne, Švajčiarov sme pustili iba ku dvom strelám.

V jedenástej minúte využil svoju rýchlosť Lantoši, ktorý síce Genoniho neprekonal, no do odkrytej bránky dorazil puk Roman a vyrovnal na 1:1. Gól nás prebudil a naša aktivita vyústila do našej druhej presilovej hre v zápase. V dvanástej minúte si išiel na trestnú lavicu za hákovanie sadnúť Geisser. Ani táto presilovka nám ale nevyšla, viac šancí mali opäť Švajčiari.

Presilová hra nás znova zaskočila a zápas sa opäť prelial na Švajčiarsku stranu, ktorá si dokázala vypracovať viac príležitostí ako naši hokejisti, ktorí boli vpredu bezzubí. Tretina sa skončila 1:1, čo sa dalo pripísať zázraku v prospech nášho tímu. Švajčiari nás prestrieľali v pomere 17 ku 6.

Druhá tretina

Úvod druhej tretiny sme začali oveľa lepšie ako úvod tej prvej. Hneď v prvej minúte nastrelil Krištof žrď Genoniho bránky. Nevyužitá šanca sa nám vypomstila, po štyroch minútach vystrelil od modrej čiary Egli a jeho strelu tečoval Marti do našej bránky.

Hra sa na pár minút po zrážke Takáča s čiarovým rozhodcom prerušila. Hneď potom však ale zapracovala naša prvá formácia, do ktorej sa po zrazení Pospíšila presunul Slafkovský. Práve Juraj dokázal z kruhov spoza Švajčiarskeho obrancu prekonal súperovho brankára a vyrovnal na 2:2 v čase 5:52.

Naša zvýšená aktivita opäť vyústila k faulu na švajčiarskej strane. Siegenthaler fauloval v čase 7:43. Napriek tomu, že sme ju zahrali zatiaľ najlepšie v zápase, sa nám gól nepodarilo streliť. Hneď po nej prišlo k ďalšiemu vylúčeniu, Meier si musel odsedieť dve minúty za nebezpečnú hru z vysokou hokejkou. Po 30 sekundách v útočnom pásme fauloval Lantoši a naša presilová hra sa skončila.

Po minúte však Švajčiari faulovali opäť a my sme mali možnosť si zahrať krátku 23 sekundovú presilovú hru vo formáte štyroch proti trom. Po zlej prihrávke v útočnom pásme sa k puku dostal Meier, ktorý vyskočil z trestnej lavice a strelou zo samostatného nájazdu prekonal Húsku. Následnú hru štyroch na štyroch sme strávili v obrannom pásme, kde zas fauloval Grman. Bol to úsek obrovského množstva vylúčení.

Krátko po skončení všetkých trestov sme mali na ľade príliš veľa hráčov a opäť sme sa museli brániť. Po minúte a 17 sekundách sa ale tým istým priestupkom previnili aj Švajčiari a tak sa počet hráčov na ľade vyrovnal a potom nasledovala 70 sekundová presilová hra Slovenska. Po 35 sekundách Švajčiari opäť faulovali a my sme mali 35 sekundovú možnosť na vyrovnanie v presilovej hre o dvoch hráčov. Tú sme ale úplne premrhali a na konci druhej tretiny sme prehrávali 2:3.

Tretia tretina

30 sekundovú presilovú hru na začiatku tretiny sme nevyužili. V štvrtej minúte ale Švajčiari opäť mali na ľade 6 hráčov a my sme mali ďalšiu výhodu o jedného hráča. Po 10 sekundách nastrelil Tatar hornú žrď. Prvú polovicu presilovej hry sme zahrali výborne, no tá druhá bola podľa starého vzorca z predchádzajúcich tretín.

Hneď po skončení presilovej hry sa v šiestej minúte dostal do nájazdu Hischier, ktorý prekonal Húsku pomedzi betóny a zvýšil na 4:2 z pohľadu Švajčiarska.

Šťastena sa v deviatej minúte obrátila aj na našu stranu. Po strele Takáča sa puk odrazil do Švajčiarskej brány od Hischiera čím sme dokázali stav stretnutia znížiť na 3:4. Hneď na to mal obrovskú príležitosť na vyrovnanie Tatar, ktorý pred prázdnou bránkou netrafil skákajúci puk.

6 minút pred koncom zápasu fauloval Lišku Fora a dostal za tento zákrok 5 minút plus do konca zápasu a my sme mali obrovskú šancu zápas minimálne vyrovnať. Po 30 sekundách si išiel za hrubosť sadnúť na trestnú lavicu aj Siegenthaler a my sme mali šancu vyrovnať v dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov. Napriek enormnému tlaku sme ju nedokázali využiť.

2 minúty a 45 sekúnd pred koncom sme hrali vabank so šiestimi hráčmi, keď sme si odvolali Húsku. Tatar opäť netrafil poloprázdnu bránku. Za zdržovanie hry 90 sekúnd pred koncom sme sa oslabili zas my. Napriek nášmu oslabeniu sme si odvolali brankára a do prázdnej bránky zvýšil na 5:3 Herzog.

Ďalší zápas odohrá naša reprezentácia v piatok 20. mája o 19:20 proti Kazachstanu.