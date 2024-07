Zamestnanci majú opäť dôvod na radosť. Od septembra tohto roka si prilepšia, pozrite sa, či sa to bude týkať aj vás

Mnohí zamestnanci majú dôvod na radosť. Od septembra tohto roka sa bude stravné opäť zvyšovať. Vyplýva to z návrhu ministerstva práce o sumách stravného. Okrem toho zvyšovanie zaručuje aj valorizácia v legislatíve.

Upozornil na to portál Finsider s tým, že sa zvýšia základného sumy stravného, ale budú sa meniť aj výšky príspevku na stravovanie a hodnota stravných lístkov. „Účelom návrhu opatrenia je podľa ministerstva práce zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Stravné sa zvyšuje vtedy, keď ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní vzrastú o viac ako päť percent od posledného zvyšovania,“ uviedol portál.

Zamestnávatelia sa príliš nepotešia

Zmena sa týka tuzemského stravného na pracovnej ceste, a to tak, že pri ceste s trvaním od päť do dvanásť hodín sa zvýši na 8,30 eura, pri ceste od dvanásť do osemnásť hodín na 12,30 eura a pri pracovnej ceste nad osemnásť hodín dostanú ľudia 18,40 eura. Ide pritom o minimálnu hodnotu a zamestnávateľ môže dávať zamestnancom aj viac.

Pokiaľ si miesto stravných lístkov vyberiete príspevok na stravovanie, ktorý musí byť najmenej vo výške 55 % z hodnoty stravného lístka, minimálny príspevok stúpne na 3,43 eura, pričom najvyšší bude 4,57 eura. Aj keď zamestnanci sa navýšeniu potešia, súkromní a štátni zamestnávatelia už menej. Náklady na preplácanie stravy im takto výrazne stúpnu.