Mysleli si, že viac peňazí dostanú už teraz, tak skoro ich však neuvidia. Mnohí seniori zostali sklamaní, prilepšia si až v tento dátum

Mnohí seniori zostali sklamaní. Až doteraz platilo, že tí, ktorí mali najnižšie penzie, si vždy od júla daného roka prilepšili, pretože vtedy sa zvyšovalo aj životné minimum. Odteraz to ale bude inak.

Od 1. júla tohto roka sa zvyšovalo životné minimum, na ktoré je naviazaný aj minimálny dôchodok. Spolu so sumou životného minima sa vždy automaticky zvýšil aj on, to však už po novom neplatí. Ako upozornil portál Finsider, minimálne dôchodky sa po novom budú meniť až od začiatku roka, v tomto prípade od 1. januára 2025.

Minimálne dôchodky sa zvýšia až v januári

„Podľa zákona sa suma minimálneho dôchodku počíta ako 145 percent sumy životného minima, ktorá je platná k 1. januáru. Životné minimum sa mení vždy od začiatku júla. Tento rok stúplo z 268,88 eura mesačne na 273,99 eura. Výška životného minima zostane na tejto úrovni do konca júna budúceho roka. Každému, kto odpracoval aspoň 30 rokov, sa tak minimálny dôchodok od januára budúceho roka zvýši z terajších 389,90 na 397,30 eura mesačne. Výška minimálneho dôchodku bude potom platná celý rok 2025,“ vysvetlil portál.

Sociálna poisťovňa tak vyplatí vyššie dôchodky v januári po prvý raz, a to v párne dni od 2. do 24. dňa v danom mesiaci, pokiaľ termín nepripadne na víkend alebo sviatok, kedy sa výplaty dôchodku prostredníctvom pošty posunú. Od januára 2025 tiež bude štát garantovať za 30 odpracovaných rokov sumu 397,30 eura mesačne, pričom čím viac rokov máte odpracovaných (a platili ste odvody), tým vyšší bude váš minimálny dôchodok.

Minimálny dôchodok nemusíte mať navždy

Dobrá správa je, že aj keď máte teraz minimálny dôchodok, nemusí to tak byť navždy. Dôchodkové dávky sa pravidelne valorizujú na základe zdražovania. „Vlani sa okrem úpravy nastavenia dvakrát menila výška minimálneho dôchodku. Najprv bola jej výška rozmrazená a opäť naviazaná na rast životného minima. Pôvodne legislatíva počítala najnižší dôchodok ako 136 percent životného minima. Keďže suma minimálnej penzie bola zmrazená dva roky, po opätovnom spustení výpočtu razantnejšie stúpla. V októbri minulého roku, po ďalšej zmene, základná suma minimálneho dôchodku po odpracovaní 30 rokoch stúpla na 145 percent sumy životného minima.“