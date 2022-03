„Mama, som vo vojne a chcem sa obesiť.“ Na internete sa objavila SMS konverzácia mladého ruského vojaka s rodičmi

Na sociálnych sieťach sa objavuje fotografia zachytávajúca smartfón, na ktorom je komunikácia ruského vojaka so svojou mamou. Informuje ju o tom, že nie je na vojenskom cvičení, ale vo vojne a má samovražedné myšlienky.

V konverzácii na smartfóne, o ktorej informuje CNN Prima NEWS, sú zachytené SMS správy medzi synom – ruským vojakom a jeho matkou. Český portál píše, že krátko predtým, ako jej syn padol v boji jej písal, že by sa najradšej obesil.

Matka sa svojho syna pýta, prečo jej dlho neodpovedá. Pýta sa tiež, či je naozaj na cvičení. Syn jej odpísal, že už nie je na Kryme, ale je v skutočnej vojne.

Ďalej sa mama pýta, kde je, že by mu chcel otec poslať balíček. On jej odpisuje, že balík nechce, že sa chce radšej obesiť. Píše, že je na Ukrajine a prebieha tam skutočná vojna. Vraj im povedali, že ich tam budú vítať, ale ľudia proti nim bojujú a nazývajú ich fašistami.

„Mám strach, strieľame po všetkom, aj po civilistoch. Mami, je to pre mňa veľmi ťažké, najradšej by som sa obesil,“ napísal. Fotografiu konverzácie zverejnil ukrajinský web 24tv.ua.

Rusko má na území Ukrajiny už okolo 75 % svojich ozbrojených síl. Na túto úroveň sa posunulo z predchádzajúcich 40 %. Vojenský expert sa tak vyjadril pre BBC, pričom rovnaký údaj uvádza aj nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

Taktiež, Rusi už prišli, podľa Ukrajincov o značnú časť vojakov aj techniky.

Russia’s losses as of March 1, according to Ukraine’s Defense Ministry. pic.twitter.com/Z0V7C4FiZt

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022