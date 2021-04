Zákaz vychádzania sa posúva, žiaci nepotrebujú testy a spustila sa čakáreň. Prehľad toho, čo platí oddnes

Núdzový stav na Slovensku pokračuje. Vláda odsúhlasila jeho predĺženie od štvrtka o ďalších 30 dní. Zákaz vychádzania sa zároveň posunul o hodinu a platí po 21.00 h. Núdzový stav sa mal pôvodne skončiť 28. apríla.

Predĺženie núdzového stavu schválil kabinet v pondelok. Predtým to odporučila aj pandemická komisia. V zmysle zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny musí o jeho predĺžení ešte rozhodnúť Národná rada. Urobiť tak má do 20 dní od predĺženia. Koaličná strana Za ľudí predpokladá, že núdzový stav sa skončí skôr, ako príde do parlamentu. Ak však dôjde k hlasovaniu, jej poslanci predĺženie nepodporia, ak bude situácia podobná ako v súčasnosti. Podobný krok v prípade priaznivej epidemiologickej situácie avizovalo aj vládne hnutie Sme rodina.

Žiaci už nepotrebujú test

Žiaci od štvrtka nepotrebujú do škôl a školských zariadení test na COVID-19. Zmenu priniesla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. “Umožňuje sa vstup žiakov druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháčov jazykovej školy bez testu do škôl a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu,” spresnil Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.

Doplnil, že učitelia sú v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu. Doteraz bol povinný najviac sedem dní starý test bez ohľadu na farbu okresu. Aktuálne opatrenie sa týka okresov, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID automatu do štvrtého stupňa varovania, teda všetkých okresy okrem čiernych. V súčasnosti nie je čierny ani jeden okres. Vyhláška má platnosť od 29. apríla do 28. mája 2021.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling uviedol, že testovanie sa zmení na intervenčné. “Je to cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia nákazy. Aktuálne vzniká stratégia intervenčného testovania, na ktorom pracujú odborníci,” povedal minister školstva. Pripomenul, že sa bude používať aj školský semafor.

V súvislosti s kloktacími testami ministerstvo školstva podľa Gröhlinga odporúča, keďže kloktacie testy už boli rozvezené a aj rodičia si už potvrdili jednotlivé termíny, aby sa využili. Ako dodal, ďalej sa pôjde podľa testovacej stratégie, ktorú zverejní ministerstvo zdravotníctva, a aj podľa intervenčnej, ktorá bude taktiež čoskoro zverejnená.

Spustila sa čakáreň na očkovanie pre všetkých

Oddnes (29.4) sa do čakárne na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 môžu prihlásiť Slováci vo veku od 16 rokov. Vakcínu nie je možné si vybrať a platí nasledovné. Prednosť majú kritická infraštruktúra, starší nad 70 rokov, starší ako 65 rokov, chronicky chorí I. kategórie, následne starší nad 60 rokov a chronicky chorí II. kategórie. Následne bude poradie podľa veku.

Možnosť zaočkovať sa ako sprievod seniora nad 70 rokov sa nemá týkať len rodinných príslušníkov, bude to platiť pri doprovode kohokoľvek nad 70 rokov. Mladšie ročníky a teda 16, 17 a 18 roční by mali dostať vakcínu Pfizer. Všetky podrobnosti upraví vyhláška, ktorá má prísť do platnosti od 1. mája. Podrobný zoznam chronických chorôb nájdete na tomto odkaze.