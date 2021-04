Od zajtra spúšťajú novú verziu čakárne. Takéto bude poradie v očkovaní, pokiaľ sa zaregistrujete

Prihlásiť sa do čakárne na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od štvrtka (29. 4.) budú môcť aj Slováci vo veku od 16 rokov. Dnes po vláde to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Vakcínu si nebudeme môcť vyberať a platiť bude, že prednosť bude mať kritická infraštruktúra, starší nad 70 rokov, starší ako 65 rokov, chronicky chorí I. kategórie, následne starší nad 60 rokov a chronicky chorí II. kategórie. Následne bude poradie podľa veku. Možnosť zaočkovať sa ako sprievod seniora nad 70 rokov sa nemá týkať len rodinných príslušníkov, bude to platiť pri doprovode kohokoľvek nad 70 rokov. Mladšie ročníky a teda 16, 17 a 18 roční by mali dostať vakcínu Pfizer.

Diagnózy prvej a druhej kategórie zverejnilo ministerstvo zdravotníctva na svojom webe. Jedná sa o tieto choroby.

Do skupiny so závažnou chorobou budú patriť pacienti:

– s ťažkým zdravotným postihnutím

s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia

s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia

po transplantácii solídnych orgánov

po transplantácii krvotvorných buniek (BMT)

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D

v minulosti liečení pre závažnú formu sepsy alebo ktorí prekonali v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom

so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy

s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)

po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami

so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca

s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch

s HIV v štádiu AIDS/late presente

s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)

s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35

so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)

s cirhózou pečene

so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaní a vyžadujúci substitučnú liečbu

so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu

so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným

s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)

so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu

so závažnými poruchami hemokoagulácie

so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. Tuberkulóza)

Do skupiny so stredne závažnou chorobou budú patriť pacienti:

– s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii

s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti

s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC

s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B

liečení pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie

s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy

s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu

s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou

HIV pozitívni, ktorí nie sú v štádiu AIDS

s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s)

s obezitou – BMI vyšší ako 30

so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných)

s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy

so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaní a nevyžadujúci substitučnú liečbu

so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu

so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu

so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie

Od pondelka by sa mohli uvoľňovať aj ďalšie opatrenia, zatiaľ však nie je jasné, ktoré to budú. Dnes o nich má ešte rokovať vláda. Lengvarský naznačil, že to zrejme budú rozdielne opatrenia v regiónoch podľa lepšej alebo horšej situácie.

Človek si pri registrácii na očkovanie môže po novom vybrať okresy, kam sa chce ísť nechať zaočkovať. Tým pádom si človek môže vybrať aj okresy, kde je záujem menší. Napríklad ak ste z Banskej Bystrice, môžete si vybrať aj okres Revúca a podobne. V čakárni na očkovanie si záujemcovia doteraz vyberali vakcinačné miesta. Vakcína bude ľuďom prideľovaná na základe platnej vyhlášky podľa veku alebo definovaných kritérií.

Vlastníkmi Sputniku V, ktorá je u nás sú Rusi

Do konca júna by sa podľa jeho slov mala vyriešiť otázka celoplošného testovania, keďže viacerým mobilným odberovým miestam končia zmluvy. Očakáva, že po letnej sezóne príde tretia vlna pandémie nového koronavírusu a s ňou nové mutácie. Lengvarský potvrdil, že vlastníkom ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá je na Slovensku, sú Rusi. Pokiaľ minister nebude presvedčený o bezpečnosti ruskej vakcíny, nepovolí ňou očkovať. Momentálne o tom presvedčený nie je. O používaní tejto očkovacej látky ho musia presvedčiť slovenskí odborníci

Zmluva k nákupu vakcíny Sputnik V sa zverejní ešte v stredu, oznámil minister. Zajtra minister financií Igor Matovič opäť cestuje do Maďarska, minister Lengvarský o tom nič nevie. So zverejnením zmluvy so Slovenskom o nákupe vakcín Sputnik V mala súhlasiť aj ruská strana, uviedol používateľský účet vakcíny Sputnik V na Twitteri. Na ten sa odvolal aj minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Situácia sa zlepšuje, reprodukčné číslo je pod 1

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa na Slovensku aj naďalej zlepšuje. Na umelej pľúcnej ventilácii je menej ako 200 osôb. Reprodukčné číslo sa drží pod úrovňou 1. V stredu to po rokovaní vlády povedal šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Ako priblížil, v kľúčových parametroch došlo k poklesu o 20 percent. Aktuálne je zaočkovaných prvou dávkou vakcíny približne 19 percent občanov Slovenska. Efekt očkovania na vývoj situácie sa podľa jeho slov prejavuje s určitým oneskorením.

Pri plánovanej dodávke približne milióna vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré by na Slovensko mali prísť do konca mája a rovnako pri dobrej vakcinačnej kampani, by mohli byť zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny všetci, ktorí o to majú záujem, približne do konca júna.

Pandemický zákon upravujúci opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu je už pripravený. Po dnešnom rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). O jeho konečnej podobe momentálne prebieha medzi jednotlivými rezortmi diskusia. To, kedy bude do legislatívneho procesu zaradený, je podľa Kolíkovej v rukách ministerstva zdravotníctva, ktoré je jeho gestorom.