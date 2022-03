Zajatý ruský vojak so slzami v očiach: Ospravedlňujem sa za inváziu a vyzývam naše jednotky, aby zložili zbrane

Od začiatku vojny na Ukrajine sa postupne objavovali videá, ktorých predmetom boli vystrašení a zajatí ruskí vojaci. Tí mnohokrát tvrdili, že o vojne nič nevedeli a so slzami v očiach prosili o odpustenie a návrat domov. Naposledy prišiel podobne silný odkaz aj od zajatej jednotky, ktorá svoje vyjadrenia adresovala celej Ukrajine, ale aj vojenským kolegom.

Aj keď prezentácie ruskej vojenskej sily boli na rôznych výstavách veľkolepé, v praxi to dnes vyzerá trochu inak. Denne sa množia informácie o tom, že armáda okupantov od Kremľa je dostatočne vysílená, destabilizovaná aj demoralizovaná.

Na začiatku marca vyšli dokonca správy, že samotní ruskí vojaci si schválne robia diery do nádrží a pneumatík, aby sa vyhli bojom na ukrajinskom území. Na sociálnych sieťach sú tiež fotografie a videá zajatých mladých vojakov, ktorí volajú rodičom a so slzami v očiach hovoria, ako v skutočnosti prebieha Putinova „špeciálna operácia“.

Dostali príležitosť na tlačovú konferenciu

Ako píše The Sun, najnovšie sa zajatci dostali priamo na tlačovú konferenciu, ktorú pre nich zorganizovala spravodajská agentúra Interfax.

Ukrajina ešte minulý týždeň zostrelila na zem sedem prieskumných dôstojníkov ruskej armády, ktorí teraz so slzami v očiach odsúdili Putinove činy a ospravedlňovali sa každému, koho sa vojna dotýka.

„Jeden z vojakov, Galkin Sergey Alekseevič, povedal: „Ospravedlňujem sa za seba, za moju čatu do každého domu, do každej ulice, každému občanovi Ukrajiny, starším ľuďom, ženám, deťom za našu inváziu do týchto území. Veľmi sa ospravedlňujem za našu zradnú inváziu,“ začal.

Odsúdili Putina a vyzvali, aby Rusi zložili zbrane

„Generálstvu našich vojenských jednotiek by som rád povedal jednu vec – že sa k nám správali zbabele a zradne,“ pokračoval 34-ročný vojak.

Počas vyjadrení mal z oboch strán svojich vojenských kolegov, ktorí nedokázali skrývať znechutenie z posledných činov. „Rád by som povedal všetkým plukom ruskej armády – zložte zbrane,“ povedal pán Alekseevič.

Prezidentovi Putinovi zas odkázal, aby prestal s týmito akciami a neposielal na Ukrajinu vojakov, ktorí musia zabíjať nevinných civilistov. K Alekseevičovi sa pridal aj jeho prísediaci kolega, ktorý dodal, že on aj jeho pluk sú len „potravou pre delá“ a urobia všetko pre to, aby sa vrátili domov.