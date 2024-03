Zahraničné médiá reagujú na výsledky volieb: Proeurópsky diplomat prekvapivo porazil spojenca populistického premiéra

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 23. marca, ani jeden z kandidátov nezískal väčšinu potrebnú na to, aby automaticky získal mandát. Druhé kolo sa preto odohrá 6. apríla.

„Bývalý slovenský minister zahraničných vecí, ktorý je proúnijný, prekvapivo zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb a v druhom kole sa postaví proti kľúčovému spojencovi populistického premiéra Roberta Fica,“ píše o Slovensku The Guardian.

Pellegrini v tieni Fica

Britský denník spája Petra Pellegriniho s premiérom, ktorého názory na ruskú agresiu a približovanie sa k Rusku rozhnevali kritikov z opozície, ale aj spojencov v Európskej únii.

Korčoka označuje za nasledovníka Zuzany Čaputovej, ktorá je tvrdou oponentkou a protiváhou pre súčasnú vládu, ktorá sa snaží o zmeny v zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska alebo pokusy o prepracovanie trestných zákonov a je známa aj útokmi na médiá.

Na to, že Pellegrini je súčasťou vlády, ktorá pristúpila k ukončeniu vojenskej podpory pre Ukrajinu a k zníženiu premlčacích lehôt za korupčné trestné činy, upozorňuje aj americký politický web Politico.

Upozorňuje na to, že súčasný predseda parlamentu bol súčasťou vlády Roberta Fica a neskôr sa stal premiérom v čase po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Po vražde Jána Kuciaka sa politická dynamika úplne zmenila, hlavnou témou sa stala politická korupcia a jej trestnoprávne dôsledky. Dnes je situácia iná. Smer sa vrátil k moci a buduje v podstate autoritársky systém a snaží sa zmeniť zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. Peter Pellegrini reprezentuje tento trend,“ cituje politológa a šéfa Inštitútu pre verejné otázky Grigoriho Mesežnikova.

Táto rétorika a spojitosť s Ficom však môže Pellegrinimu podľa The Guardian pomôcť pri získaní hlasov voličov, ktorí v prvom kole svoj hlas odovzdali bývalému šéfovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Ten získal tretí najväčší počet hlasov a získal aj podporu nacionalistickej strany SNS, ktorá je súčasťou koalície.

Protiváha a prozápadné smerovanie

„Hoci Korčok kandiduje ako nezávislý, podporujú ho opozičné strany, ktoré veria, že víťazstvo Pellegriniho by pripravilo cestu pre prezidentské omilostenia vládnych spojencov vinných z korupcie,“ píše spravodajský kanál France24.

France24 zároveň upozorňuje na to, že v prípade, ak by Korčok dostal mandát, čelil by tvrdému odporu ľudí okolo Fica. Napriek tomu chce osloviť všetkých voličov a chce reprezentovať krajinu bez toho, aby dostával príkazy.

„Korčok bol ministrom zahraničných vecí počas chaotickej vlády politického individualistu Igora Matoviča v rokoch 2020 – 2023. Predtým pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri EÚ, vedúci delegácie pre prístupové rozhovory krajiny v roku 2003 do NATO a veľvyslanec v Nemecku a USA,“ uvádza o víťazovi prvého kola volieb Politico.

Zahraničné médiá Korčoka vnímajú ako človeka, ktorý má pevne proukrajinské, prozápadné a proeurópske názory.