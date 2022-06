Záhadné lietadlo kupoval po rusky hovoriaci muž, tvrdí predajca. V prípade sa objavili tri nové skutočnosti

Téma záhadného lietadla, ktoré minulý týždeň neohlásene preletelo cez vzdušný priestor siedmich štátov Európy, má nečakané pokračovanie. K stroju, ktorý našli opustený na bulharskom letisku, sa prihlásil jeho bývalý majiteľ.

Preletieť v rámci niekoľkých hodín cez sedem východoeurópskych krajín, zalarmovať bojové lietadlá Severoatlantickej aliancie (NATO) a spôsobiť rozruch medzinárodného charakteru – presne to sa minulý týždeň podarilo záhadnému dvojvrtuľovému lietadlu.

Podľa najnovších údajov, ktoré poskytol samotný predajca malého lietadla, nešlo o spomínaný Beechcraft, ale o o model Piper PA-23–250-Aztec.

Lietadlo, ktoré bolo predtým v Litve registrované ako LY-LOO, patrilo riaditeľovi litovského letiska Nida. Bronius Zaromskis vo svojom vyjadrení pre litovské LRT potvrdil, že lietadlo sa snažil predať už veľmi dlho, a tak príliš neriešil, kto je kupujúci.

„To lietadlo som sa snažil predať už roky, nemal som ho kde skladovať, takže som rád, že ho niekto kúpil. Nepamätám si názov spoločnosti, ktorá to kúpila,“ povedal podľa LRT.

Okrem toho dodal, že pre lietadlo si prišli traja muži, ktorí neboli občanmi Litvy, pričom s jedným sa rozprával po rusky.

„Neviem odhadnúť, z ktorej krajiny boli. Môžu to byť Ukrajinci, možno Rumuni alebo Bulhari. S jedným z nich som sa rozprával po rusky. Ale nepoznám mená žiadneho z týchto mužov, nezaujímalo ma to,“ dodal pre LRT.

Keďže stroj ostal po netradičnom lete odstavený na ploche v Bulharsku, do prípadu sa zapojili primárne tamojšie úrady. Prvé správy informovali, že lietadlo našli len tak odstavené ešte s teplým motorom, no Aerotine uvádza, že keď bulharská polícia prišla na miesto, stroj bol prikrytý plachtou.

„Našli sme miesto, kde pristál, a pracujeme na objasnení okolností,“ povedal bulharský minister obrany Dragomir Zakov.

🚨➡️The pilot of the mysterious Lithuanian plane that flew over Poland, Slovakia,Hungary, Romania, after which he landed in Bulgaria is untraceable: the Bulgarians have been looking for him for 24 hours, according to AFP pic.twitter.com/v6KyenFTEe

— Global Anti Terrorism🚨🆘🚨 (@RemusGlobal) June 9, 2022