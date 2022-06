Narušilo vzdušný priestor siedmich štátov, spôsobilo veľký rozruch. Záhadné lietadlo našli opustené a bez posádky

Vo štvrtok popoludní sa začali množiť správy o záhadnom lietadle, ktoré v rozmedzí niekoľkých hodín narušilo vzdušný priestor siedmich štátov, spôsobilo nútené vzlety stíhačiek NATO a napokon ho našli bez posádky.

Preletieť v rámci niekoľkých hodín cez sedem východoeurópskych krajín, zalarmovať bojové lietadlá Severoatlantickej aliancie (NATO) a spôsobiť rozruch medzinárodného charakteru – presne to sa vo štvrtok podarilo záhadnému dvojvrtuľovému lietadlu.

Stroj napokon objavili ešte s teplým motorom na starej letiskovej ploche v Bulharsku, no bez akejkoľvek posádky či vôbec podozrení, kto mohol lietadlo viesť. Podľa informácií ide o lietadlo typu Beechcraft.

Lietadlo štartovalo v stredu podvečer v Litve, odkiaľ sa cez Poľsko a Slovensko dostalo do Maďarska. Prvý problém, respektíve záhada, nastali v momente, kedy lietadlo po dotankovaní pri maďarskom meste Debrecín vzlietlo okolo 17:30 do vzduchu bez zapnutého transpondéra a bez ohlásenia.

Lietadlo sa nesprávalo nepriateľsky ani nebezpečne

Za pár desiatok minút sa pri tomto „lietadielku duchov“ vystriedali stíhačky maďarskej aj americkej armády. Pilot totiž nereagoval na pokyny ani výzvy od bojových lietadiel a preletel do rumunského vzdušného priestoru.

Krátko na to sa stroj objavil na srbskej oblohe a pokračoval do Bulharska, kde zastavil na starom letisku na severe krajiny. Rezorty obrany však nehlásili nebezpečenstvo ani nepriateľské chovanie lietadla a posádky.

A twin-engine Beechcraft passed through multiple eastern European countries without permission, before being abandoned in northeastern #Bulgaria (🇧🇬). Two Hungarian (🇭🇺) Gripen jets, two USAF (🇺🇸) F-16s and two Romanian (🇷🇴) F-16s intercepted the aircraft one after the other. pic.twitter.com/FxX4VZCVey — Aerospace Intelligence (@space_osint) June 9, 2022

Podľa rumunského rezortu obrany sa lietadlo nesprávalo nebezpečne a nepriateľsky, ale ani naďalej nereagovalo na žiadne výzvy. Bulharské vzdušné sily nenasadili okamžite bojové lietadlá, keďže „lietadlo nebolo v žiadnom momente považované za nebezpečné“, povedal novinárom bulharský minister obrany Dragomir Zakov.

Opustené lietadlo našli bez posádky

Jeho rezort spresnil, že lietadlo zastavilo na doplnenie paliva v dunajskom prístavnom meste Vidin na severozápade Bulharska. Stroj neskôr našli opustený na starom letisku blízko mesta Targovište na severovýchode krajiny.

Minister vnútra Bojko Raškov novinárom uviedol, že motor lietadla bol stále teplý, jeho posádka však zmizla a stále nie je známe, kde sa nachádza. Raškov spresnil, že išlo o 60-ročný stroj, ktorý vzlietol z Litvy a preletel aj cez Poľsko a Slovensko. Celkovo narušil vzdušný priestor siedmich východoeurópskych krajín, dodáva agentúra AFP.

🚨➡️The pilot of the mysterious Lithuanian plane that flew over Poland, Slovakia,Hungary, Romania, after which he landed in Bulgaria is untraceable: the Bulgarians have been looking for him for 24 hours, according to AFP pic.twitter.com/v6KyenFTEe — Global Anti Terrorism🚨🆘🚨 (@RemusGlobal) June 9, 2022

Portal Straitstimes k incidentu dodáva, že lietadlo spôsobilo veľký rozruch. Nemalo schválený letový plán a nereagovalo na žiadne signály ani výzvy riadiacich veží, ani pilotov stíhačiek. Najväčšou záhadou však teraz ostáva, kde sa nachádza posádka lietadla, prečo utiekli a čo bolo vlastne účelom tohto transvýchodoeurópskeho letu.

V Bulharsku začalo vyšetrovanie, na detaily sa čaká

Množia sa viaceré alternatívy, a síce, že mohlo ísť len o nepodarený a veľmi rizikový žart zo strany litovských pilotov. V dnešnej dobe, kedy je zvlášť priestor východnej Európy ešte prísnejšie strážený a značne posilnený o vojakov NATO, bol tento let rizikom.

Bulhari teraz pátrajú po posádke, ktorá sa odhaduje na dvoch členov. Aj keď bulharské autority vylúčili možné, respektíve plánované nepriateľské a nebezpečné správanie lietadla, stále nemôžu brať tento prípad na ľahkú váhu.

Few hours ago, a small plane flew over Hungary, was escorted by two Hungarian fighter jets until entered in Romania, where it was intercepted by 2 American fighter jets & 2 Romanian, was escorted until left Romania & entered in Bulgaria, being taken over by Bulgarian fighter jets pic.twitter.com/McJjSfCTxP — ElectriX Tree (@electrixtree) June 8, 2022

(Lietadlo zachytili na video v Maďarsku)

Lietadlo letelo v nízkej výške a v malej rýchlosti, čo sťažovalo zachytenie stíhačkami. Predmetom vyšetrovania, ktoré sa začalo na prokuratúre v bulharskom meste Varna, bude hlavne dôvod preletu cez vzdušný priestor siedmich štátov, vypnutý transpondér, ktorý sa používa na komunikáciu a žiadny letový plán malého Beechcraftu, dodáva Euronews.