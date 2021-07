Záhadná bitcoinová peňaženka bola nečinná 9 rokov. Teraz z nej niekto presunul bitcoiny v hodnote 21 miliónov dolárov

Ak by si na heslo spomenul, stal by sa z neho rozprávkovo bohatý človek. Možno sa tak o pár rokov aj skutočne stane. Zatiaľ sa však pozrime na ďalší prípad uzamknutej bitcoinovej peňaženky. Tá bola bez akejkoľvek aktivity viac ako 9 rokov, teraz z nej však niekto presunul bitcoiny v hodnote 21 miliónov dolárov.

Peňaženka bola nečinná viac ako 9 rokov

Ako informuje portál IFLScience, bitcoinová peňaženka ležala nedotknutá celých 9 rokov, zdá sa však, že teraz vďaka nej niekto neuveriteľne zbohatol. Zatiaľ sa nevie, kto peňaženku aktivoval, zvedavci však už teraz prišli s množstvom viac či menej pravdepodobných teórií a špekulácií. Nezvyčajný pohyb zaznamenal blockchain detektor Whale Alert, ktorý prostredníctvom Twitteru informuje o akomkoľvek zaujímavom pohybe vo svete kryptomeny.

💤💤 A dormant address containing 791 #BTC (26,147,621 USD) has just been activated after 9.1 years!https://t.co/Zc5D647ZMx — Whale Alert (@whale_alert) July 12, 2021

Peňaženka obsahovala ešte nedávno 740 bitcoinov, ktoré majú hodnotu 26 147 621 dolárov (čo je v prepočte 22 155 246 eur). 12. júla však bolo na inú adresu presunutých 640 bitcoinov v hodnote 21 104 060 dolárov (v prepočte 17 881 766 eur). V čase, keď bola peňaženka s bitocoinmi naposledy použitá, mal jej obsah hodnotu približne 10 000 dolárov (teda 8 473 eur).

Mohol to byť Satoshi Nakamoto?

Aj keď pre väčšinu ľudí predstavuje 21 miliónov dolárov rozprávkové bohatstvo, Whale Alert celkom bežne sleduje miliónové presuny z jednej bitcoinovej peňaženky do druhej. Tento presun je však zaujímavý preto, lebo účet ležal nečinný viac ako 9 rokov. Sieť, ktorá umožňuje platby bitcoinom pritom vznikla len chvíľu predtým, v roku 2009 a jej tvorca (alebo skupina tvorcov) vystupuje pod pseudonymom Satoshi Nakamoto.

Vznikli preto špekulácie, že s peňaženkou manipuloval niekto, kto stál pri zrode bitcoinu, napríklad samotný Nakamoto. Od čias vzniku bitcoinu sa meno Satoshi Nakamoto stalo legendou. Ozvalo sa množstvo ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že sú Nakamoto. Jeho skutočná identita však ostáva aj naďalej záhadou. Nech je však Nakamoto ktokoľvek, odhaduje sa, že k 15. júlu 2021 vlastnil viac ako milión bitcoinov.

Neexistuje však žiaden dôkaz, že by bol za aktivitu na 9 rokov nečinnej peňaženke zodpovedný Satoshi. Existujú aj ďalší ľudia, ktorí v tom čase bitcoiny ťažili, majiteľom peňaženky môže byť ktorýkoľvek z nich. Objavili sa aj špekulácie, že za aktivitu je zodpovedný niekto, kto si po 9 rokoch konečne spomenul na svoje prístupové heslo. Navyše, nie je to jediný prípad, kedy bitcoinová peňaženka ožila po takom dlhom čase. Začiatkom tohto roka sa podarilo zaznamenať prípad, kedy boli z inej peňaženky presunuté bitcoiny v hodnote 34 miliónov dolárov (takmer 29 miliónov eur), pričom taktiež bola nečinná takmer 9 rokov, informoval portál The Daily Hodl.