Odporúčali mu veštice aj drogy. Programátor má stále 2 pokusy, aby uhádol heslo k svojej digitálnej peňaženke

Vzhľadom na to, že sa v nej nachádza nemalá suma peňazí, jeho príbeh zaujal aj médiá. Niektorí ľudia mu dokonca ponúkli pomoc výmenou za malú odmenu. Ako je na tom majiteľ digitálnej peňaženky v súčasnosti?

Ako sme vás nedávno informovali, programátor Stefan Thomas má v digitálnej peňaženke bitcoiny v hodnote takmer 240 miliónov dolárov. Viac ako 7 000 bitcoinov dostal ako odmenu za prácu pred rokmi, na čas však na ňu celkom zabudol. Odvtedy však hodnota bitcoinu poriadne vystrelila nahor. Keď zistil, aké má v digitálnej peňaženke bohatstvo, chcel sa k nemu dostať. Ukázalo sa však, že zabudol heslo. Z desiatich pokusov mu na uhádnutie ostali už len dva, píše portál LAD Bible.

Ako sa v rozhovore pre KGO- TV Thomas vyjadril, posledné týždne pre neho neboli vôbec jednoduché. Zo vzniknutej situácie bol zúfalý a bol sklamaný sám zo seba. Nechápe, ako mohol heslo od svojej digitálnej peňaženky jednoducho zabudnúť. Ako sme v článku informovali, pomoc mu ponúkol Alex Stamos. Ten prisľúbil, že heslo do 6 mesiacov rozlúšti za odmenu vo výške 10 % z toho, čo má Thomas v digitálnej peňaženke.

Zdá sa však, že programátor sa zmieril s tým, že sa k svojim peniazom tak skoro nedostane. V rozhovore dodal, že toto bola pre neho veľká životná skúsenosť a predstavuje akýsi míľnik. Prinútilo ho to zamyslieť sa nad tým, čo definuje jeho vlastnú sebahodnotu a ako chce žiť ďalej.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.

That said, I’ll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z

— Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021