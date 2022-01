Začnite nový rok inak: Bez dymu a tabaku

Aj vy patríte k tej skupine ľudí, ktorá každý rok hovorí, ako prestane so všetkými zlozvykmi, ktorým holduje už nejaké obdobie? Možno je to obhrýzanie nechtov, možno niečo iné, no azda najčastejším zlozvykom, s ktorým v rámci novoročných predsavzatí všetci bojujete, je fajčenie. Presedlajte na inú alternatívu a zbavte sa tohto zlozvyku raz a navždy aj vy.

Počet fajčiarov každý rok v takmer každej vyspelej krajine klesá. Dôvodom je nielen v pravidelných intervaloch sa zvyšujúca cena tabakových výrobkov, ale aj zdravotné riziká, ktoré sú s fajčením klasických cigariet späté. Odnaučiť fajčeniu populácie chcú vlády mnohých európskych krajín, pričom veľa z nich zavádza rôzne opatrenia. Zbaviť Európanov tohto zlozvyku ale nie je až také jednoduché a svoje o tom vedia najmä notorickí fajčiari.

Podľa údajov Európskej komisie je na Slovensku približne 28 % fajčiarov. Skoncovať s ním, respektíve prejsť na inú alternatívu, by chcelo až 17 % z nich, pretože fajčenie považujú za zlozvyk, ktorému už ďalej holdovať nechcú.

Ak patríte k nim a tiež si neustále na nový rok dávate predsavzatie, že toto bude ten, v ktorom fajčenie nahradíte, máme pre vás zopár tipov, ako na to.

Áno, rozumieme, takéto pokusy zvyčajne končia neúspechom, pretože chuť na cigaretu je väčšia ako presvedčenie. Keď si ale uvedomíte nasledovné, prejsť na nikotínové vrecúška bude hračkou aj pre vás.

Po fajčení smrdíte od dymu

To, že fajčíte, vám možno pripadá frajerské a možno to niekoho vo vašom okolí aj priťahuje. Pravdou ale je, že po fajčení napáchne nielen všetko na vás, ale aj vo vašom blízkom okolí nepríjemným dymom z cigariet. A to už také príťažlivé nie je.

Pokiaľ sa bojíte, že by ste s fajčením nevedeli prestať, skúste sa na začiatok poobzerať po produktoch, ktoré vám chuť na cigarety zmiernia a navyše sú bezdymové. Čoraz populárnejšie u fajčiarov sú aj bezdymové spôsoby fajčenia ako IQOS, no čoraz viac sa do popredia dostávajú napríklad aj nikotínové vrecúška od Nikotíninak. Fajčiari majú na výber z niekoľkých značiek takýchto vrecúšok, ktoré ponúkajú viacero výhod. Tou najhlavnejšou z nich je ale nepochybne diskrétnosť pri ich užívaní a to, že po ich užití nepáchnete od dymu nielen vy, ale ním neobťažujete ani svoje okolie.

Nikotínové vrecúška sú menej škodlivé

V porovnaní s klasickými cigaretami ponúkajú nikotínové vrecúška jedinečný bezdymový spôsob užívania nikotínu, pričom ich užívateľ nekonzumuje ani tabak, ani decht. Práve tabak, decht či dym sú zodpovedné za mnohé zdravotné komplikácie, ktoré fajčením u užívateľa vznikajú.

Nikotínové vrecúška vám tak napríklad nespôsobia problémy s dýchaním, nehrozí vám dýchavičnosť a nebudete mať do žlta sfarbenú zubnú sklovinu.

Fajčiť nemôžete všade

V jednotlivých európskych krajinách existujú viaceré nariadenia, ktoré zakazujú fajčiarom fajčiť cigarety v uzavretých priestoroch, či v mnohých spoločenských priestoroch aj v exteriéri a najmä v blízkosti ľudí. Fajčiari tak majú často obmedzené podmienky a viacerí nám dajú za pravdu, že ich zlozvyk na mnohých miestach ani nie je vítaný.

Práve nikotínové vrecúška sú ale mimoriadne diskrétne a vaše okolie ani nemusí vedieť, že ich práve užívate. Na užívanie sú priam pohodlné, vychutnať si ich môžete úplne kdekoľvek a kedykoľvek – či v práci alebo pokojne aj v preplnenej reštaurácii v uzavretom priestore.

Veľký výber príchutí

Fajčiari klasických cigariet sa musia uspokojiť s tým, že v ponuke je len veľmi obmedzené a malé množstvo príchutí. V prípade nikotínových vrecúšok je to ale inak a každý užívateľ nájde pre seba tú najvhodnejšiu alternatívu.

Na výber je niekoľko príchutí, ktoré ocenia ako ženské užívateľky, tak aj drsnejšie pohlavie. E-shop Nikotininak ponúka napríklad edíciu nikotínových vrecúšok POKE s príchuťami – Mint so sviežim mentolom v dvoch prevedeniach sily nikotínu a Raspberry so sviežou príchuťou malín.

Zaujímavá je aj rada WHITE FOX, ktorá užívateľom prináša okrem jednoznačne najlepšieho prevedenia dizajnu krabičky aj výrobok plný nikotínu a rôznych esenciálnych olejov. Na výber je široká škála prevažne mentolových príchutí.

Rada Thunder poteší milovníkov silných nikotínových vibrácií. Vyšší obsah v nich si môžete vychutnať v rôznych ovocných príchutiach ako sú jablko, osviežujúci citrón či ešte silnejšie Deep Freeze a Frosted.

Nikotínové vrecúška POKE, FOX a THUNDER sú určené len pre dospelých nad 18 rokov, ktorí sú súčasnými užívateľmi tabaku a nikotínu. Ide o výrobok, ktorý poskytuje pohodlný, diskrétny a okamžitý zážitok z nikotínu. Neobsahujú žiadny tabak ani decht a sú vyrobené zo surovín v potravinárskej kvalite, predovšetkým z vody, rastlinných vlákien, zložiek s aromatickými vlastnosťami a nikotínu, ktorý je ale vysoko návykový.

Viac informácií o týchto produktoch a širokú ponuku ďalších nájdete na sociálnych sieťach Facebook a Instagram alebo na webstránke Nikotín inak.