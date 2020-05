Zabudnite na Tomášovský výhľad. Nedocenená južná časť Slovenského raja ukrýva mnoho prírodných unikátov

Slovenský raj patrí k najkrajším, najatraktívnejším aj najnavštevovanejším národným parkom na Slovensku. Najobľúbenejšie sú najmä tiesňavy a doliny ako Veľký Sokol, Kyseľ, Suchá Belá, Prielom Hornádu či nádherný skalný výstupok známy ako Tomášovský výhľad. Všetky tieto miesta ležia v severnej časti Slovenského raja, tá južná tak mnohým turistom uniká.

Severná časť Slovenského raja je nepochybne tou obľúbenejšou polovicou národného parku. Práve zo severu, z regiónu Spiš, tak prichádza väčšina turistov, aby navštívili niektorú z krásnych tiesňav alebo sa pokochali výhľadom na Tatry z Tomášovského výhľadu. Južná strana tak ostáva často zabudnutá. Aj tu však možno navštíviť a spoznávať krásy Slovenského raja, z ktorých niektoré možno mnohí Slováci ani nepoznajú.

Palcmanská maša

Kým zo severnej strany národného parku by sme za centrum turistického ruchu mohli považovať obec Hrabušice, na juhu sú to obce Dedinky a Mlynky. Kým Mlynky ležia len v blízkosti, Dedinky už priamo pri hladine jedného z veľkých letných lákadiel južnej časti Slovenského raja. Je ním Palcmanská Maša, vodná nádrž, ktorá býva často považovaná aj za najchladnejšiu na Slovensku a počas horúcich letných mesiacov tak ponúka najmä po turistike skvelé osvieženie. Palcmanská Maša sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí v okolí ihličnatých lesov a dokonca priamo cez jej hladinu prechádza násypom aj železničná trať.

Zejmarská roklina

Slovenský raj je typický najmä pre svoje rokliny a tiesňavy, ktorými turisti prechádzajú s pomocou reťazí, rebríkov a stupačiek. Na južnej strane rozhodne stojí za návštevu Zejmarská roklina, kde nájdete všetko, čo si pod Slovenským rajom predstavujete. Prechod Zejmarskou roklinou je oproti iným v Slovenskom raji pomerne krátky a nenáročný, čo môže byť výhodou napríklad pre rodiny s deťmi či menej zdatných turistov. V rokline môžete obdivovať napríklad sústavu Nálepkových vodopádov, pričom vás trasa zavedie až na vrchol planiny Geravy, kde sa môžete v horskom hoteli po turistike občerstviť.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Medzi najväčšie turistické lákadlá v južnej časti Slovenského raja nepochybne patrí Dobšinská ľadová jaskyňa. Tá patrí k najvýznamejším ľadovým jaskyniam na svete a skutočným prírodným unikátom našej krajiny. Okrem toho patrí aj k prvým elektricky osvetleným a verejnosti sprístupneným jaskyniam na svete.

Dôležitá informácia: Z nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky sú sprístupnené jaskyne na Slovensku stále uzatvorené. Aktuálne informácie o ich prípadnom otvorení počas letnej sezóny v daný čas nájdete na webovej stránke Správy slovenských jaskýň.

Zelená jaskyňa

Ak vás prehliadka s ďalšími ľuďmi a sprievodcom v Dobšinskej ľadovej jaskyni neláka, navštíviť môžete v tejto lokalite Zelenú jaskyňu. Výzdobou, rozmermi a vlastne ani inými parametrami sa rovnať nemôžu, napriek tomu existujú turisti, ktorí vyhľadávajú radšej voľne prístupné prírodné krásy. Zelená jaskyňa je dlhá vyše 30 metrov, má dva samostatné vchody a leží v blízkosti modrej turistickej trasy za Dobšinskou ľadovou jaskyňou v smere do obce Stratená.

Stratenský kaňon

Pri ceste medzi obcami Dobšiná a Stratená prechádzate 327 metrov dlhým Stratenským tunelom. Prejsť okolo tunela sa však oplatí po turistickom chodníku, ktorý je súčasne aj náučným chodníkom. Vedie Stratenským kaňonom, výnimočným výtvorom rieky Hnilec, ktorá sa tu zarezala hlbokom medzi vápencové bralá. Kaňon je dlhý asi 2 km a ponúka teda len krátku prechádzku, avšak nádherným prostredím. Mimo to ide o prvý náučný chodník na Slovensku vhodný aj pre osoby odkázané na invalidný vozík. Celou trasou totiž vedie asfaltová cesta, ktorá môže potešiť aj rodiny s malými deťmi v kočíkoch.

Havrania skala

Ak však túžite po dlhšej turistike, zo Stratenského kaňona sa môžete vydať smerom na sever k Havranej skale. Viac ako 1 150 metrov vysoký bralnatý vrchol je azda najkrajším výhľadovým bodom v južnej časti Slovenského raja na široké okolie. Cestou na Havraniu skalu po turistickom chodníku navyše natrafíte aj na niekoľko menších voľne prístupných jaskýň.

Borovniak

Vrchol Borovniak patrí k neznámym zákutiam Slovenského raja a to aj napriek tomu, že je najvyšším vrcholom národného parku, ktorý by mal lákať davy turistov. Nachádza sa neďaleko Dobšinskej ľadovej jaskyne a predstavuje skvelý výhľadový bod na široké okolie. Vrchol sa zvykne nazývať aj Ondrejisko a pomerne dlhé obdobie bol turisticky neprístupný. Dnes však na Borovniak vedie turisticky značená trasa, a to z Telgártu i Dobšinej.