Zabudnite na zahmlievanie čelného skla: Tieto rýchle a účinné tipy vám pomôžu, jednu vec však nerobte

Pozná to každý šofér aj spolujazdec: ranné čakania na parkovisku na to, kým zmizne hmla z čelného skla, aby ste mohli konečne vyraziť. Väčšina motoristov si na to počas rokov našla aj vlastný špeciálny spôsob, pričom teraz si predstavíme niekoľko najúčinnejších trikov, ako sa tejto záležitosti ľahko zbaviť.

Dôvod zahmlievania čelného skla a okien v aute spôsobuje zmiešanie studeného vzduchu v aute s teplým vzduchom, ktorý vytvára v aute človek svojím dychom, respektíve teplotou tela. Keďže interiér je uzavretý, neprúdi dovnútra žiaden vzduch a vlhkosť teda ostáva na mieste. Aj portál Fixautousa zostavil najúčinnejšie klasické metódy, ako sa teda hmly v aute zbaviť rýchlo a efektívne.

Keď si sadnete do auta, nastavte kúrenie na najvyššiu možnú teplotu. Teplý vzduch totiž zachytáva vlhkosť lepšie, než ten studený. Kúrenie sa v tomto prípade spája aj so zapnutím klimatizácie. Tá totiž neslúži len na to, aby ste si počas leta pustili do vozidla studený vzduch.

Pomôže aj klimatizácia

Po vypnutí kúrenia a zapnutí klímy sa kvapôčky vody spôsobujúce hmlu vtiahnu cez chladiace špirály klimatizácie. V modernejších autách vykonáva kombináciu klímy a ventilátora tlačidlo na odmrazenie čelného skla. Ten vháňa na sklo priamo suchý a ohriaty vzduch, dodáva Autotechna.

Najmenej technicky náročný, no počas zimnejších dní oveľa viac nepríjemný, je spôsob otvorenia okien. Stačí, ak v aute spustíte okno len o pár centimetrov, pričom suchý vzduch z vonku sa v tom momente vystrieda s vlhkým vo vnútri vozidla. To je však možné len v prípade, že vonku nie je veľká zima, respektíve neprší.

Spoľahlivým spôsobom sú tiež rôzne prípravky ako spreje či pohlcovače vlhkosti, ktoré sú už v dnešnej dobe dostupné a v ideálnom prípade by mali vyriešiť všetky ťažkosti so zahmlievaním čelného skla.

Mnoho ľudí bojuje so zahmleným čelným sklom pomocou handry či obrúska, ktorým vodu zachytenú na skle utrú. Mnohokrát však ide o nešťastné riešenie, keďže hmla sa môže na skle opätovne vytvoriť aj počas jazdy.