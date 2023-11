Netflix ovládol nový film, ľudia ho pozerajú v húfoch: Má strašné hodnotenia, možno nič horšie tieto Vianoce neuvidíte

Vianoce sa blížia a na toto obdobie radi reagujú aj filmoví tvorcovia, ktorí sa snažia pravidelne priniesť niečo nové, no zároveň plné tradičných klišé, ktoré majú ľudia tak radi. Diváci Netflixu si aktuálne môžu pozrieť novinku s názvom Best. Christmas. Ever!, no ich hodnotenia pochovávajú túto vianočnú snímku pod čiernu zem.

Dáta Flixpatrolu jasne ukazujú, že červenú streamovaciu službu v kategórii filmy na plnej čiare po celom svete ovládla spomínaná snímka. Nachádza sa na prvom mieste rebríčka sledovanosti Top 10 nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách naprieč celého sveta. A v prvej desiatke takmer úplne všade.

Môžeme teda zhodnotiť, že aj keď do Vianoc zostáva viac ako mesiac, ľudia sa už na toto obdobie chcú naladiť. Ale či im v tom pomohol práve tento film, je otázne.

Nezhody, ktoré môžu pokaziť Vianoce

Best. Christmas. Ever! žánrovo spadá medzi romantické komédie. „Osud im nadelil spoločné Vianoce, ale Charlotte sa nejako nezdá, že by Jackiin život mohol byť až taký idylický, ako na prvý pohľad vyzerá. A rozhodne sa to všetkým dokázať,“ takto jednoducho znie jej opis, ktorý naznačuje, že hlavné hrdinky, ktoré sa navzájom stretávajú aj so svojimi rodinami na Vianoce, budú mať medzi sebou menšie rozpory.

Zaujať sa film pokúsil aj hereckým obsadením a do hlavnej postavy bol obsadený herec Jason Biggs, ktorého môžete poznať najmä vďaka kultovým Prci, prci, prcičkám (American Pie). Vyzerá to však tak, že ani toto nestačí.

Diváci nešetria hejtom

Na ČSFD si film vyslúžil hodnotenie slabých 34 % a na IMDb mu svieti 4,5/10. Ruku na srdce — je to žalostne málo. Recenzenti z The Guardian filmu udelili len jednu hviezdičku a polemizujú nad tým, že môže ísť o úplne najhorší vianočný film tejto sezóny.

Diváci ho vo svojich recenziách označujú za úplne zbytočný, vágny, navyše so zlými hereckými výkonmi. „Ak chcete mať príjemné Vianoce, nepozerajte ho,“ podotkol jeden z nich na ČSFD.

Napriek tomu si svojich sledovateľov našiel. A preto bude najlepšie, ak si o ňom vytvoríte názor sami a ak vás zaujal, dáte mu šancu.