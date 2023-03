Zabilo ju vlastné dieťa: Žena v sebe nosila skamenelý plod 9 rokov, zomrela na podvýživu

Lekári v New Yorku mali dočinenia so smutným a šokujúcim prípadom. Ošetrovali ženu, ktorá v sebe roky nosila plod nenarodeného dieťaťa. Ten ju napokon pripravil o život.

Kalcifikovaný plod v sebe nosila 9 rokov

Ako informuje Mail Online, 50-ročná žena zomrela na následky vážnej podvýživy. Za lekármi prišla kvôli silným kŕčom v bruchu, problémom s trávením a zvláštnym zvukom, ktoré jej telo vydávalo, keď sa najedla. Ukázalo sa, že v tele 9 rokov nosila skamenelý plod svojho nenarodeného dieťaťa.

V dejinách medicíny bolo odteraz zaznamenaných približne len 290 podobných prípadov, kedy sa dieťa vyvíjalo mimo maternice a po tom, čo zomrelo, ho telo nedokázalo samé vylúčiť ani vstrebať.

Problém predstavoval aj fakt, že žena odmietala potrebný chirurgický zákrok. Pochádzala totiž z Afriky a verila, že zdravotné problémy jej spôsobuje kliatba. Do spojených štátov prišla pred 14 mesiacmi. Podľa lekárov môže rozkladajúce sa tkanivo z kalcifikovaného plodu zapríčiniť infarkt alebo srdcovú arytmiu. Následkom oslabeného imunitného systému ale môžu v tele ženy vznikať aj infekcie.

Plod môže ostať v tele aj desaťročia

V prípade ženy z Afriky plod tlačiaci na črevá spôsobil, že jej telo nebolo schopné riadne spracúvať a vstrebávať potrebné živiny, následkom čoho zomrela na podvýživu. Ak by sa bolo dieťa narodilo, bolo by jej deviatym potomkom (3 zomreli krátko po pôrode). Ako ale informuje štúdia publikovaná v časopise BMC Woman´s Health, prestalo sa vyvíjať v 28. týždni tehotenstva. Vzhľadom na to, že sa nevyvíjalo v maternici, nemalo dostatočný prívod krvi.

U niektorých žien sa závažné ťažkosti dostavia okamžite, iné však môžu s kalcifikovaným plodom v tele žiť aj desaťročia. Zaznamenaný bol prípad, kedy žena v sebe plod nosila až 60 rokov. V roku 2015 zas lekári v Čile popísali prípad, kedy žena mala v sebe 2-kilogramový plod starý 50 rokov.

Pacientka mala v tom čase 90 rokov a prišlo sa na to náhodne po tom, čo spadla. Operácia by bola v tomto prípade príliš riskantná, lekári sa preto rozhodli plod v tele ponechať.

Spomínaná žena z Afriky sa na lekárov prvýkrát obrátila po tom, čo sa dieťatko prestalo v jej tele hýbať. Tí jej oznámili, že plod nemá pulz a odporúčali, aby prišla o dva týždne, ak by medzičasom samovoľne neporodila. Miestni obyvatelia ju však začali obviňovať z toho, že dieťa zabila zámerne. Preto vyhľadala lekársku pomoc až o 9 rokov neskôr v Amerike.