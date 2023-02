Zabije takmer každého, kto sa ňou nakazí: Vedci našli liek proti extrémne nebezpečnej amébe požierajúcej mozog

Extrémne nebezpečný jednobunkový organizmus sa vyskytuje vo vode, ale aj v pôde. Do tela človeka sa najčastejšie dostáva vdýchnutím alebo cez rany v pokožke. Následky sú často fatálne, lekári však prichádzajú s liečbou, ktorá môže zachraňovať životy.

Nezaberajú žiadne iné lieky, po nákaze zomiera 90 % ľudí

Ako informovala štúdia publikovaná v časopise Science, vedci zistili, že na mozog požierajúcu amébu účinkuje liek určený na liečbu infekcie močových ciest, ktorý existuje už desaťročia. Drvivá väčšina ľudí, žiaľ, po nákaze extrémne nebezpečnou amébou zomiera.

V časopise Emerging Infectious Disease publikovali vedci prípadovú štúdiu. Mozog 54-ročného muža bol napadnutý amébou Balamuthia mandrillaris. Tá sa podľa CDC môže do tela dostať z vody, ale aj z pôdy po inhalovaní alebo ranami na pokožke. Následne sa améba dostáva do krvného obehu, cez ktorý putuje až do mozgu. Na následky infekcie, ktorú améba spôsobí, následne zomiera až 90 % ľudí.

Príznaky ochorenia sú spočiatku mierne, v priebehu týždňov, ale aj mesiacov, sa stav človeka postupne zhoršuje, píše web Live Science. Spomínaný 54-ročný muž sa do nemocnice dostal po tom, čo utrpel zdanlivo nevysvetliteľný záchvat. Magnetická rezonancia následne ukázala, že na ľavej strane jeho mozgu sa nachádza akási masa obklopená opuchom.

Liek začali podávať už aj ďalšiemu pacientovi

Analýza vzoriek mozgu a tekutiny z miechy ukázala, že jeho stav zapríčinila améba. Po konzultácii s CDC lekári okamžite nasadili agresívnu liečbu antiparazitickými, antibakteriálnymi a ďalšími liekmi. Podobnú liečbu totiž použili pri niekoľkých pacientoch, ktorí prežili.

Nanešťastie, liečba neúčinkovala a pacient utrpel vážne vedľajšie účinky, vrátane zlyhania obličiek. Lekárom sa ale podarilo natrafiť na štúdiu publikovanú v roku 2018, ktorá informovala o tom, že liek nitroxoline zlikvidoval amébu, avšak v laboratórnych podmienkach. Liek je schválený v Európe, ale nie v USA, museli preto požiadať o špeciálne povolenie.

To sa napokon podarilo získať a už týždeň po podaní lieku sa mužov stav začal výrazne zlepšovať. Pacient bol následne prepustený do domácej liečby, lieky musel užívať aj naďalej (nebude ich ale musieť užívať natrvalo). Nitroxoline medzičasom začali podávať aj ďalšiemu pacientovi, ktorého mozog napadla améba. Aj jeho stav sa postupne zlepšuje.