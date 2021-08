Chlapcovi parazitický jednobunkovec zožiera mozog. Chcel si len zaplávať v jazere, teraz ho zrejme čaká smrť

Lekári v Kalifornii od roku 1970 zaznamenali len hŕstku prípadov, kedy došlo k nákaze po tom, čo do tela človeka vnikol nebezpečný jednobunkový parazit. 9-ročný chlapec sa chcel len vyblázniť v jazere, rodina ani v tom najhoršom sne nečakala, že sa stane niečo takéto.

Chlapec sa nakazil plávaním v jazere

U 9-ročného chlapca z Tehamy v severnej časti Kalifornie sa vyvinula smrtiaca infekcia mozgu po tom, čo si bol zaplávať v jazere. Ako informovalo tehamské zdravotníctvo, lekári mu diagnostikovali primárnu amebovú meningoencefalitídu (PAM). Infekciu podľa portálu Live Science zapríčiňuje mikroskopická jednobunková améba Naegleria fowleri. Tá sa najčastejšie vyskytuje v teplých sladkých vodách, napríklad v jazerách, riekach či v horúcich prameňoch. Vyskytnúť sa však môže aj v bazénoch s chlórovanou vodou. Améba sa do tela chlapca dostala pravdepodobne práve počas plávania v jazere, aj keď úrady zatiaľ neuviedli, v ktorom konkrétne.

Ochorenie, ktoré améba spôsobuje, je extrémne ojedinelé. Od roku 1971 bolo v Kalifornii zaznamenaných len 10 takýchto prípadov. K nákaze dochádza vtedy, ak sa voda, v ktorej sa jednobunkovec nachádza, dostane človeku do nosa (prehltnutie vody infekciu nespôsobí). Odtiaľ sa améba môže dostať až do mozgu, kde napáda a ničí tkanivo. Ak sa tak stane, existujú len minimálne šance na prežitie. Nákaza má v drvivej väčšine prípadov fatálne následky, prežijú približne len 3 % ľudí.

Kóma a smrť nastávajú už po niekoľkých dňoch

Lekárom sa zatiaľ nepodarilo zistiť, vďaka čomu pár jednotlivcov dokáže prežiť. Kľúčovú úlohu však zrejme zohráva včasná diagnostika ochorenia. Okrem toho, lekári testujú na pacientoch liek Miltefosin (známy aj ako Impavido), ktorý sa využíva pri liečbe leishmaniózy (je to parazitické ochorenie, ktoré prenášajú niektoré druhy hmyzu, ročne sa ním podľa CDC nakazí 700 000 až 1 200 000 ľudí v 90 krajinách sveta).

V snahe vyliečiť pacienta z primárnej amébovej meningoencefalitídy sa používajú aj ďalšie agresívne lieky, ktorých úlohou je zmierniť opuch mozgu, lekári však zatiaľ nezaznamenali výrazný úspech. Neexistuje ani spôsob, ako nákaze zabrániť. Jedinou účinnou prevenciou je vyhnúť sa plávaniu v jazerách či riekach. Ak sa však predsa len rozhodnete v jazere si zaplávať, podľa odborníkov by ste mali držať hlavu nad vodou a neponárať sa úplne. Alebo použite špeciálne štipce na nos, ktoré zabránia tomu, aby sa vám do neho dostala voda.

Ako informuje portál Centrálny informačný portál, po tom, čo améba vnikne do tela pacienta, trpí silnými bolesťami hlavy, má teplotu a zvracia. Už 3 až 6 dní po nákaze môže človek upadnúť do kómy, smrť nastáva veľmi rýchlo. Améba je rozšírená po celom svete, ideálne je preto vyhnúť sa teplým stojatým vodám vždy, keď je to možné.