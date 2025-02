Za Trumpom vraj odlieta aj Uhrík z Republiky, zapózoval s taškou v ruke: Progresívci podľa neho končia a svet sa mení

Ako sme vás dnes informovali v našom článku, premiér Fico sa chystá vycestovať do USA, mal by sa stretnúť s prezidentom Trumpom. Zrejme však nebude jediný, kto sa chystá do Ameriky.

Fico by mal odletieť vo štvrtok, vrátiť by sa mal v nedeľu. Konkrétny program zatiaľ nie je známy. Fico nedávno písal list Elonovi Muskovi, ktorému navrhol spoločné stretnutie. Tvrdí, že mimovládne organizácie zneužívajú financie zo zahraničia. Jeho cesta sa uskutoční v čase, kedy sa vo Washingtone odohrá konzervatívny samit CPAC. Ten sa začína v stredu a skončí sa v sobotu.

Rovnaký program má aj Milan Uhrík z hnutia Republika. Ako informoval na sociálnych sieťach, kde pózuje s taškou v ruke, zbalil kufre a odlieta za Trumpom. Dodal, že svet sa mení a progresívci končia.

S kým sa stretne premiér?

Nie je jasné, či sa Fico dočká prijatia v Bielom dome. Trump je v úrade oficiálne od 20. januára, doteraz oficiálne prijal len málo štátnikov. Fico už jedno stretnutie v Bielom dome zažil, bolo to v roku 2013, kedy ho prijal Barack Obama. Fico by sa však s Muskom či Trumpom mohol stretnúť mimo Bieleho domu, napríklad na spomínanej konferencii. Záujem o stretnutie s miliardárom naznačil už v otvorenom liste, ktorý adresoval Elonovi Muskovi.