Za sex s rovesníčkou mu v Dubaji hrozí 20 rokov za mrežami: Prípad rozdelil ľudí na dva tábory

Keď šiel Marcus s rodičmi na dovolenku do Dubaja, ani len netušil, že ho čakajú zrejme najhoršie momenty jeho života. Na dovolenke sa totiž zamiloval do rovesníčky. Jej matke sa to ale nepáčilo a miestnej polícii nahlásila, že dvojica mala sex. Kým matka s dievčaťom odleteli domov, Marcus sa ocitol vo väzení.

Za sex s priateľkou mu hrozí 20 rokov

Ako informuje The Guardian, 18-ročný Marcus Fakana z Londýna môže byť v Spojených arabských emirátoch uväznený až na 20 rokov po tom, ako mal sex so 17-ročným dievčaťom (vekový rozdiel bol len niekoľkomesačný, aj dievča má v súčasnosti už 18). Počas dovolenky v Dubaji stretol dievča, s ktorým si ihneď padli do oka. Pre Detained in Dubai sa Marcus vyjadril, že iskrenie museli držať v tajnosti, pretože rodičia dievčaťa sú veľmi prísni.

Marcusovi rodičia o vzťahu vedeli, no dievča sa s ním stretávalo tajne. Dvojica napriek tomu dúfala, že vo vzťahu budú môcť pokračovať aj po návrate z dovolenky. Namiesto toho si však z ničoho nič po Marcusa do hotela prišla polícia a skončil v cele. Tri dni ho držali za mrežami bez akéhokoľvek kontaktu s rodičmi.

Organizácia Detained in Dubai sa snaží pomôcť ľuďom, ktorí sú tam držaní neprávom. Tvrdí, že matka dievčaťa našla v jej telefóne správy, ktoré si s Marcusom vymieňali a oznámila to na polícii. Marcusovi teraz hrozí 20 rokov za mrežami za to, že porušil prísne zákony krajiny týkajúce sa mimomanželského sexu.

Prípad rozdelil ľudí na dva tábory

„Dubaj len nedávno legalizoval mimomanželský sex pre turistov, ale stále tu platí prísny islamský právny systém,“ vyjadrila sa Radha Stirling, výkonná riaditeľka Detained in Dubai. Mimomanželský sex je pre turistov legálny, ale len ak majú obaja zúčastnení viac ako 18 rokov. Políciu ale nezaujímalo, že dievča bolo od Marcusa mladšie len o niekoľko mesiacov. Rodičia, ktorí sa museli vrátiť do Británie, sa so žiadosťou o pomoc obrátili už aj na britského ministra zahraničných vecí.

Medzičasom Marcusa z väzenia pustili, no stále nemôže opustiť krajinu. Aby toho nebolo málo, jeho rodičia musia zaplatiť za ubytovanie prostredníctvom Airbnb približne 2 000 libier (vyše 2 400 eur). Rodina ale sumu nemá z čoho uhradiť, keďže na dovolenku minula celé svoje úspory.

Prípad ľudí rozdelil na dva tábory. Niektorí veria, že Dubaj prekračuje všetky hranice. Iní vinia matku dievčaťa z toho, že chlapcovi zbytočne zničila život. Nájdu sa aj takí, ktorí si myslia, že ak človek niekam ide na dovolenku, mal by ovládať zákony danej krajiny a držať sa ich.