Cudzinec žijúci na Slovensku opísal, ako ťažko sa mu tu žije: Má problém aj nakúpiť v obchode, u lekára sa cíti ponížene

Radi si o sebe myslíme, že sme dobrosrdečný národ. Niet ani najmenších pochýb o tom, že časť Slovákov má skutočne zlaté srdce a otvorenú myseľ. Žiaľ, ľudia, ktorí sa sem prisťahovali zo zahraničia, sa neraz potrápia s negatívnymi skúsenosťami. Podelili sa o ne na facebooku.

Je rasizmus na Slovensku normálny?

„Je rasizmus normálny všade na Slovensku?“ Takáto otázka zaznela od anonymnej osoby vo facbookovej skupine Foreigners in Bratislava. Autor otázky sa rozhodol zostať v anonymite, no jeho sklamanie a znechutenie je jasné. Uvažuje nad tým, prečo sú voči sebe ľudia aj vo vážnych situáciách sarkastickí, a tak veľmi málo nápomocní. Myslí si, že sa to týka najmä reakcií Slovákov voči prisťahovalcom zo zahraničia.

Vysvetľuje, že sa usiluje čo najviac prispôsobiť slovenskej kultúre a naozaj sa snaží naučiť rozprávať po slovensky a aj po maďarsky. Zakaždým, keď sa vyberie na nákup, snaží sa dohovoriť v slovenčine. Odpoveďou sú mu však len posmešky a sarkazmus, má pocit, akoby mu ľudia dávali najavo, že znamená niečo menej. Autorovi príspevku vraj bolo povedané, aby hovoril po slovensky, napriek tomu, že sa naozaj snažil najlepšie, ako vedel. Píše, že žil už na mnohých miestach v Európe, no ešte nikdy sa u lekára necítil tak ponížene ako na Slovensku. Dodáva, že tu má prácu a rodinu, ktorú sa snaží uživiť. No prispôsobiť sa je náročné a pýta sa, aký to má vôbec zmysel.

Posmešky a urážky

V komentároch podobné skúsenosti hodnotia aj ďalší ľudia. Niektorí popisujú, ako mali u lekára pocit, že si nezaslúžia pozornosť a pomoc preto, lebo sú zo zahraničia. Jedna z používateliek píše, ako sa jej ľudia posmievali a urážali ju, keď v rámci projektu s deťmi zbierala zo snehu odpadky. Ďalší účastník diskusie píše, že ako Aziat žijúci v Bratislave vníma situáciu podobne a je to náročné.

Niektorí píšu, že problém s rasizmom a xenofóbiou vnímajú nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Jeden z komentujúcich poukazuje na to, že s rasou to nemá nič spoločné, ľudia sú jednoducho arogantní a drzí. Niektorí poukazujú na to, že obmedzené názory a drzé správanie je badateľné najmä u menej vzdelaných ľudí a u ľudí z nižších socioekonomických vrstiev. Nájdu sa ale aj takí, ktorí autorovi príspevku oponujú a tvrdia, že sa na Slovensku s rasizmom nestreli a Slovákov vnímajú ako milých a priateľských ľudí.