Za kostým dal takmer 14-tisíc eur, no cíti sa osamelý: Muž, ktorý sa stal psom, hľadá kamaráta a chce hrať vo filmoch

Po svete chodia všelijaké bytosti. Mnohí z nás sú kvôli publicite ochotní podstúpiť rôznorodé veci. Muž, ktorého skutočné meno pozná len naozaj veľmi úzka skupina ľudí, však o verejnú publicitu príliš nestál (samozrejme, môže to byť inak). Stal sa totiž psom z osobných dôvodov. A teraz hľadá podobne zmýšľajúceho človeka, píše LAD Bible.

Za to, aby sa mohol stať psom, zaplatil 12-tisíc libier (takmer 14-tisíc eur). Verný kostým kólie mu vyrobila spoločnosť, ktorá sa venuje produkcii kostýmov a rekvizít vo filmovom a v televíznom priemysle, a keď mu ho doručila, mohol sa z muža konečne stať pes.

Samozrejme, muž sa do kostýmu najskôr obliekal len doma v súkromí. Nakrúcal pritom videá, ktoré pod menom Toco zverejňoval na sociálnych sieťach, prevažne však na YouTube.

Keď zistil, že u svojich sledovateľov má nemalú podporu, rozhodol sa, že sa už nebude skrývať. V kostýme tak chodieval do parku, kde sa nechal náhodnými okoloidúcimi venčiť, aportoval, či dokonca sa hral s ozajstnými psami. Ani to ale Tocovi nestačí.

Toco hľadá kamoša – človeka-psa

Ako informoval web kNews, muž-pes totiž hľadá podobne zmýšľajúceho človeka, ktorý sa rovnako ako on cíti byť viac psom, než človekom. Preferuje skôr ženy.

Ako uviedol, hľadá teriana, teda osobu, ktorá cíti, že je niečím iným než človek v nebiologickom zmysle. Dodal tiež, že sa s ním rád spozná, aby sa spolu mohli hrať a objavovať svet. Ak niekto taký existuje, má sa mu ozvať.

Koľko ľudí sa mu zatiaľ ozvalo, známe nie je. Po svete ale chodí veľa podobne zmýšľajúcich ľudí, takže istotne nebude ťažké si nejakého kamaráta nájsť. Pre noviny The New York Post tiež Toco prezradil, že by rád zahviezdil aj vo filmovom priemysle. „Bolo by skvelé, keby som dostal príležitosť svoje schopnosti predviesť ako pes vo filme,“ povedal.