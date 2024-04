Za dva hamburgery s hranolčekmi zaplatili cez 90 eur: Mysleli si, že je to chyba, pozor na túto destináciu, vyjde vás draho

Ak sa chystáte dovolenkovať v zahraničí, zrejme rátate s tým, že sumy nemusia byť rovnaké ako na Slovensku. Austrálčanov úplne šokovalo, koľko museli vo švajčiarskom hoteli zaplatiť za jednoduché jedlo.

Článok pokračuje pod videom ↓

150 dolárov za dva hamburgery

Ako informuje web News, dvaja austrálski cestovatelia zostali absolútne ohromení, keď zistili, že za dva hamburgery s hranolčekmi a jeden nealkoholický nápoj v hoteli vo Švajčiarsku musia zaplatiť neuveriteľných 150 austrálskych dolárov (v prepočte 91,50 eura). Mysleli si, že muselo dôjsť k nejakej chybe. Navyše, jedlo bolo podľa cestovateľov chuťovo priemerné, nebolo to nič špeciálne.

Maria a jej partner Anthony boli ubytovaní v Grindelwalde, v dedine vo švajčiarskych Alpách. Švajčiarsko je medzi cestovateľmi obľúbené pre svoje neuveriteľné prírodné krásy, no je o ňom známe, že patrí medzi tie najdrahšie krajiny. Dvojica vraj teda vedela, že dovolenka nebude lacná, no s takouto sumou za jedlo teda naozaj nerátala. Maria dodáva, že ak by jej v austrálskej reštaurácii povedali, že má za 2 hamburgery zaplatiť 150 dolárov, rovno by sa postavila a odišla.

Napriek vysokým cenám stojí za návštevu

Hovorí, že podobné ceny boli aj na iných miestach vo Švajčiarsku, nielen v hoteli. Maria a Anthony boli na cestách štyri mesiace a uviedli, že najdrahšou destináciou, ktorú navštívili, bol jednoznačne Grindelwald vo Švajčiarsku. Po ňom nasledovalo Santorini v Grécku. Napriek vysokým cenám si ale myslia, že tieto miesta stoja za návštevu.

„Švajčiarsko je jedna z najkrajších krajín, aké sme kedy navštívili. Žiadna fotka ani video nedokáže tú krásu skutočne zachytiť. Už sa nevieme dočkať, kedy sa tam vrátime,“ hovorí Maria a dodáva, že skôr ako tam pôjdete, uistite sa, že ste si dosť našetrili. Pod video, ktoré uverejnila na TikToku, pribudlo niekoľko komentárov, v ktorých ľudia popísali podobnú skúsenosť, kedy za jedlo zaplatili desiatky, či dokonca stovky eur. Pýtajú sa, ako si vôbec niekto môže dovoliť žiť vo Švajčiarsku.