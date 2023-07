Za dokonalú fotku sú ochotné platiť aj 1 500 eur: Trend lietajúcich šiat pobláznil ženy po celom svete

Krásna scenéria, perfektný účes a obrovské krásne šaty, ktoré vejú vo vetre. Dokonalé fotky z obľúbených destinácií sa stali v posledných rokoch veľkým hitom, pričom za celým konceptom stojí firma, ktorá za peniaze splní takmer všetky vaše požiadavky.

Spraviť si na dovolenke pri mori, respektíve v akejkoľvek očarujúcej destinácii krásne fotky, je jedným z hlavných cieľov pre viacero dovolenkárov. Platí to aj pre grécke Santorini či tureckú Cappadociu, ktorú svet pozná vďaka stovke teplovzdušných balónov.

Okrem pekných záberov – východov či západov slnka, sa však v dnešnej dobe dá celá vec s fotkami posunúť ešte o pár levelov vyššie. Pre ženy, ktorým nestačia bežné zábery na telefón či fotoaparát, je tu služba, ktorá vám vyhotoví ikonickú pamiatku v luxusnej róbe.

Viac než 500 eur na hodinu

Na tento trend upozornil aj portál Bloomberg, ktorý spomína najmä spoločnosť z gréckeho ostrova Santorini. Krásne šaty, ktorých doménou sú výrazné farby a dlhé vlečky, sú k dispozícii na požičanie, pričom takáto služba, ktorá obsahuje aj fotky od profesionálneho fotografa, stojí 550 eur. Na hodinu.

Na tejto suma sa to začína, no končí to omnoho vyššie. Väčšina žien, ktoré firmu vyhľadávajú, sú okamžite ochotné zaplatiť 1 500 eur, pričom v tejto cene je aj profesionálne líčenie, úprava vlasov a osobný asistent. Keďže všetko je to perfektne cielený marketing, firma ponúka aj človeka, ktorý pri fotení nadvihne vlečku šiat a fotka tak nadobudne efekt, že šaty doslova lietajú. Cena? Ďalších 50 eur.

Trend sa rozbehol aj v iných krajinách

Trend však nefunguje len v Grécku. Ako spomína majiteľka jamajskej spoločnosti s rovnakým zameraním, podobné firmy fungujú aj v Turecku či na Jamajke. Aktuálne tak ide o silný hype, že niektoré ženy cestujú tisíce kilometrov len pre to, aby sa na daných miestach odfotili a odišli, ich výlety tak nie sú dlhšie než 2, maximálne 3 dni, dodáva dnes24.