Za 30 minút sa ochladilo o 20 °C, zrušili tisíce letov. USA sužuje extrémne mrazivé počasie

Aerolínie zrušili v Spojených štátoch pred sviatkami viac ako 2000 letov pre silnú zimnú búrku. Extrémne mrazivé počasie sužuje USA práve v období zvýšeného cestovného náporu, keď mnoho ľudí plánuje stráviť Vianoce zo svojimi rodinami. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.

Americká Federálna správa letectva vo štvrtok uviedla, že na Stredozápade USA hlásia výdatné snehové búrky, ktoré komplikujú letecké spojenie s mestami Chicago, Detroit a Saint Paul.

Viac ako 1500 vnútroštátnych letov bolo v USA zrušených vo štvrtok a najmenej ďalších 760 je ohrozených v piatok, vyplýva z údajov zverejnených na webstránke FlightAware.

V Denveri v Colorade sa prílev ľadovej vzduchovej masy prejavil na prudkom poklese teplôt. Teploty medzi 15:53 ​​a 16:35 h. miestneho času rapídne klesli z +5,5 °C na -15 °C. Podľa predbežných údajov získaných z medzinárodného letiska v Denveri bude zrejme tento pokles teploty o 20,5 °C najväčším poklesom za hodinu v histórii stanice, informuje iMeteo.sk.

Na extrémne mrazivé počasie v Spojených štátoch upozornil vo štvrtok aj americký prezident Joe Biden. Podľa jeho slov nejde o bežnú snehovú kalamitu, ktorú si mnoho Američanov pamätá z detstva. „Je to vážne,“ povedal.

Úrady v najmenej piatich amerických štátoch – Kentucky, Missouri, Oklahoma, Georgia a Severná Karolína – vyhlásili pre mimoriadne mrazivé počasie stav núdze, píše agentúra AFP.

V minulom roku zrušili aerolínie v USA pred Vianocami tisícky letov pre rozšírenie ochorenia COVID-19 medzi leteckým personálom, pripomína Reuters.

DRAMATIC SCENES OF Captured the Arctic Cold Front and associated haboob/wall of dust that got picked up ahead of the arctic cold front.

📉 Wild temperature drops of more than 30º in 20 minutes occurring.

Location Denver, Tx. USA

Weather Updates PK / Karachi Doppler pic.twitter.com/JRcNuMMB4p

— Weather Updates PK (@WeatherWupk) December 22, 2022