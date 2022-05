Za 200 sekúnd by boli všetci mŕtvi. Ruská televízia ukázala, ako by bombardovali Európu jadrovými zbraňami

Ruská televízna stanica odvysielala desivú simuláciu, ktorá demonštrovala, ako dokáže Putinova jadrová sila zničiť celú Európu len za 200 sekúnd.

Niečo vyše troch minút a moderná Európa, ktorej súčasťou je aj Slovensko, by neexistovala. Desivá a scestná simulácia v ruskej televízii ukazuje, ako by nové jadrové zbrane fungujúce na povel jediného muža mohli v teraz nereálnom prípade pretaviť Putinove vyhrážky do skutočnosti, píše LAD Bible.

Nie je to však vôbec prvýkrát, čo Kremeľ využil štátne médiá na propagovanie svojho útoku na Ukrajinu a zastrašovanie Západu, pričom mnoho kanálov a publikácií v Rusku bolo nútených skončiť svoju činnosť. Najmä tie, ktoré kritizovali akúkoľvek opozíciu voči invázii Vladimira Putina.

Prvotné plány hovorili o párdňovej akcii, ale keďže konflikt teraz trvá už takmer 70 dní, mnohí sa obávajú, že Rusko prejde na jadrové zbrane, pričom Putin sa predtým viackrát vyhrážal, že v prípade zásahu Západu použije „bleskové“ raketové útoky.

Zatiaľ čo mnohí ľudia dúfajú, že sa to nezmení, Channel One’s 60 Minutes – jedna z najpopulárnejších relácií Ruska – zverejnila klip simulujúci jadrové útoky na tri veľké európske mestá, pričom nikto neprežil.

Ruský politik Aleksey Zhuravlyov vystúpil v programe, kde vyhlásil, že „stačí jedna raketa Sarmat a Britské ostrovy už nebudú.“

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn’t seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 28, 2022