Z týchto leteniek sa vám zatočí hlava: Do superlacnej destinácie si zaletíte za 15 eur, za noc zaplatíte od 18 eur

Letná dovolenková sezóna je v podstate už tu a niektorí Slováci sa rozhodli dokonca vyraziť do obľúbených destinácií skôr a užiť si ich za prijateľnejšie ceny a s menej turistami. Ako to už býva, lacných leteniek na júl a august už nie je toľko, ako pred niekoľkými týždňami. Stále je však z čoho vyberať, len treba hľadať. My sme sa pozreli na letenky pod dvacku a máme pre vás jeden zaujímavý tip.

Objavili sme jednosmerné letenky z Budapešti do Sofie už od 15 eur. V tejto cenovke nájdete po jednom termíne v júli, auguste, dokonca aj v septembri. Pod 20 eur sa s letenkami do hlavného mesta Bulharska roztrhlo vrece.

Za pár desiatok eur tam aj späť

Predpokladáme však, že vás zaujímajú ceny spiatočných leteniek. A aj tie sú veľmi priaznivé. Napríklad, ak vyrazíte 10. júla a v Bulharsku pobudnete 6 nocí, za cestu tam aj späť dáte len 30 eur. Do 40 eur spiatočne si môžete kombinovať rôzne termíny či dĺžky pobytu.

Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let z maďarského hlavného mesta trvá približne hodinu dvadsať.

Láka nízkymi cenami

Sofia sa nenachádza na pobreží, no ak túžite po dovolenke pri mori, nie je problém sa tam zo Sofie dostať. No a pri Čiernom mori už nájdete obľúbené letoviská, navštíviť môžete napríklad Sozopol, Burgas, Nesebar, Varnu a mnoho ďalších.

Bulharsko je atraktívne aj svojimi cenami, napríklad ceny ubytovania na známom ubytovacom portáli na začiatok augusta aktuálne v Sozopole začínajú na cenovke 18 eur na jedného, v Burgase je to o euro viac — v oboch prípadoch ide o lôžka v spoločných izbách. No v takom Nesebare dáte za súkromnú jednolôžkovú izbu 24 eur.

Čo sa týka nákladov, podľa webu Budget You Trip nízkonákladovému cestovateľovi v Bulharsku stačí na deň 26 eur. No, samozrejme, aj tu platí, že to záleží predovšetkým od vášho plánovania a táto cena sa môže vyšplhať ďaleko nahor.

