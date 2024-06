Z RTVS odchádza moderátor a bývalý šéf spravodajstva Miroslav Frindt: „Keď firma o vás nestojí, prečo sa zdržiavať?“

Po takmer 25 rokoch odchádza z RTVS moderátor a bývalý šéf televízneho spravodajstva Miroslav Frindt. Informáciu priniesol portál Omediach.com. Frindt bol jedným z tých, ktorí kritizovali nový návrh zákona, ktorý má rušiť RTVS.

„Neodchádzam rád, nebudem machrovať. Od januára nie som v žiadnych spravodajských prémiových formátoch RTVS, nebudem sa pýtať manažérky televízneho spravodajstva prečo. Mali sme už na začiatku rozdielne pohľady na reláciu Interview, ktorú moderujem. Už mi jeden šéf ukazoval, čo je to mať funkciu a moc… Keď firma o vás nestojí, prečo sa zdržiavať?“ povedal pre Omediach.com.

Len pred pár dňami, v utorok 10. júna sa uskutočnil štrajk v RTVS. Frindt sa na sociálnej sieti vyjadril, že štrajkovali aj tí, ktorí vo verejnoprávnej televízii pracujú desiatky rokov. „Vystriedalo sa tu 24 riaditeľov a štatutárov, desiatky šéfredaktorov spravodajstva a ich zástupcov. Len preto, že politické garnitúry si prisvojili Slovenskú televíziu a RTVS,“ uviedol na facebooku s tým, že všetky doterajšie vlády chceli z média spraviť svoju hlasnú trúbu.

Súčasná koalícia však podľa neho zašla do riešenia, ktoré „nemá obdobu“. „Tvária sa, že v nových „radách STVR“ budú odborníci. Akoby sme my neboli svojprávni,“ píše Frindt. Vždy to podľa neho budú poslovia politických strán „poslušní plniť príkazy“.