Z obchodov už čoskoro môže zmiznúť zásadná vec. Tradičné čiarové kódy zrejme vystrieda inovatívny systém, takto funguje

V súčasnosti už drvivá väčšina spotrebiteľov vníma systém, ktorý funguje v predajniach, ako samozrejmosť. Na konci nákupu sa načíta čiarový kód, pomocou ktorého sa presunie informácia o druhu a cene tovaru do pokladnice. Zákazník za tovar zaplatí a z obchodu odchádza. Táto nevyhnutná a základná vec však už čoskoro môže zmiznúť aj zo slovenských predajní.

Ide o dôsledok vývoja v obchodnom segmente, ktorý taktiež prechádza inovatívnou transformáciou a chce spotrebiteľom poskytovať čo najviac informácií o tom, čo si kupujú. Na systém čiarových kódoch dohliada medzinárodná organizácia GS 1, podľa ktorej by sme mali prejsť na nový systém. Tradičné čiarové kódy by v ňom mali nahradiť QR kódy. Upozornil na to portál Živé.sk. Na načítanie týchto QR kódov zákazník môže použiť svoj smartfón.

Hlavnou výhodou nového systému by malo byť rozsiahlejšie množstvo informácií. „Na rozdiel od tradičných čiarových kódov, GS1 QR kódy umožňujú spotrebiteľom prístup k rozsiahlemu množstvu informácií o výrobkoch – vrátane návodov na použitie a recykláciu, bezpečnostných a výživových informácií a priemyselných certifikátov,“ uvádza organizácia GS1.

Tá už spolupracuje s viac ako 150 krajinami a tiež poprednými svetovými firmami ako Mondeléz, Procter & Gamble, Nestlé, L’Oréal či Lidl. Súčasným cieľom GS1 je zavedenie inovatívnych QR kódov po celom svete do roku 2027. „Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby výrobcovia začali s implementáciou GS1 QR kódov na obaloch výrobkov, zatiaľ čo maloobchodníci by mali zabezpečiť skenovateľnosť nových kódov na pokladniach (POS),“ špecifikovala organizácia.

Pochopiteľne, implementácia takéhoto systému nebude lacná a nebude sa týkať iba samotných predajní, ale tiež skladov či expedície. Vyplýva však z neho množstvo výhod, a preto je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti budú popredné spoločnosti preferovať spoluprácu s obchodníkmi, ktorí na nový systém nabehnú.

Zmenou prešli aj cenovky

Potreba adaptovať sa súčasným normám, nastavené ekologické ciele, optimalizácia nákladov či výhody technických inovácií. Všetky tieto spomenuté faktory vo svojom podnikaní zohľadňujú aj najväčšie potravinové reťazce pôsobiace na slovenskom trhu. Nie je preto prekvapením, že prakticky všetky naskočili na vlnu takzvaných elektronických cenoviek.

Elektronické, respektíve digitálne cenovky sú moderná inovácia, ktorá sa rozšírila v celom maloobchodnom segmente. Pochopiteľne, platí to aj o tuzemských potravinových reťazcoch. Niektoré začali so zavádzaním takýchto cenoviek už pred niekoľkými rokmi, kedy ich testovali v prvých predajniach. Sľubovali si od nich ušetrenie nákladov, uľahčenie práce a tiež naplnenie istých ekologických cieľov. V čom teda spočívajú ich výhody?

V prvom rade sa môžeme pozrieť na spomínaný ekologický aspekt. Vďaka elektronickým cenovkám nemusia obchodné reťazce tlačiť stovky kilogramov papierových štítkov. S tým súvisí aj úspora na nákladoch spojených s výrobou a tlačou. Ďalším dôvodom, prečo zaviesť digitálny systém cenoviek, je aj samotná efektivita práce. Moderný systém dokáže meniť konkrétne štítky v priebehu niekoľkých minút a nie je potrebné, aby ich manuálne nahradzoval niektorý zo zamestnancov.

