Z novinky na Netflixe sú ľudia v slzách: Nostalgickú snímku musíte vidieť čo najskôr, podľa niektorých je to film roka

Niektoré piesne či koncerty rýchlo upadnú do zabudnutia. V niektorých prípadoch sa ale navždy zapíšu do dejín a mnoho ľudí sa pri spomienke na ne neubráni slzám. Film The Greatest Night In Pop (Najväčšia noc popu) sa vracia do čias vzniku slávnej piesne We Are The World z roku 1985.

Zvezte sa na vlne nostalgie

Ako informuje Mail Online, vďaka dokumentu sa diváci dostanú do zákulisia vzniku historickej skladby, na ktorej sa podieľali legendy ako Michael Jackson, Lionel Richie a Diana Ross. Pieseň We Are The World bola pôvodne napísaná a nahraná s cieľom vyzbierať peniaze na pomoc v boji proti hladomoru v Afrike. Bola inšpirovaná obrovským úspechom britskej piesne Band Aid Do They Know It’s Christmas?

Žiaľ, nejedna legenda, ktorá sa na tvorbe piesne We Are The World podieľala, už nie je medzi živými. Diváci sa tak neraz neubránia zimomriavkam a slzám. Nešetria tiež slovami chvály a dokument považujú za jednoducho fantastický počin. Niektorým je ľúto, že do čias, aké boli vtedy, sa už nikdy nevrátime.

Podľa niektorých je to film roka

K dokumentu sa vyjadrili aj hviezdy, ktoré sa podieľali na tvorbe piesne. Lionel Richie (pieseň napísal spolu s Michaelom Jacksonom a produkoval ju Quincy Jones) sa v rozhovore pre The Hollywood Reporter vyjadril, že procesu sa mal pôvodne zúčastniť aj Prince. Mal vystúpiť ako sólista. Napokon sa ale na nahrávaní neukázal. Podľa Richieho to jednoducho nebol Princeov štýl.

Dokument sa zatiaľ teší skvelým hodnoteniam, na ČSFD má 89 %, podľa niektorých je to dokonca film roka. Na IMDb má v súčasnosti hodnotenie 8,1 hviezdičky z 10 a na Rotten Tomatoes má od kritikov 97 % a od divákov 84 %.