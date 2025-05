Z milovanej postavy je razom nenávidená. Diváci Dunaja, k vašim službám zmenili názor a majú na to dobrý dôvod

Už dnes diváci uvidia ďalšiu epizódu obľúbeného dobového seriálu predtým, než si dá Dunaj, k vašim službám opäť pauzu. Vo štvrtok totiž novú epizódu nedostanú a budú si na ňu musieť počkať do utorka. Už teraz pritom ostanú po pozretí tejto epizódy v napätí a navyše plní otázok, o čom sa viac dočítate v našom článku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ešte minulý rok herec Marek Fašiang odhalil, že jeho postava Ludwiga nezomrela, ale po tom, ako dotočil Farmu, sa vrátil na pľac Dunaja, k vašim službám. Diváci tak netrpezlivo čakali, kedy sa objaví v deji, keďže epizódy sú natočené vopred. Nakoniec sa tohto momentu dočkali v marci a neskrývali nadšenie z toho, že Ludwig ukázal Klausovi, že teraz má moc on a znova sa rozhodol získať si Helgu.

Ukázal svoju najhoršiu stránku

V marci diváci ešte hovorili o starej láske, ktorá nehrdzavie a s napätím čakali, či si Helga vyberie Klausa alebo Ludwiga. Zároveň ich zaujímalo, či sa teraz konečne ukáže, že malá Eliza je v skutočnosti Ludwigova, ako to predvídali od momentu, kedy sa narodila a s optimizmom si predstavovali túto rodinku pospolu. Ludwig sa však z frontu rozhodne nevrátil ako milujúci muž a otec.

Diváci si sprvu mysleli, že sa Helga bojí Walterovej reakcie, ak by sa ho rozhodla opustiť. Videli totiž, ako sa zachoval v prípade malého Janka a mysleli si, že sa Helga obáva, že by ohrozila malú Elizu, ak by si vybrala Ludwiga. Ako sa však ukázalo, nebol to Klaus, koho by sa mala báť, keď ide o život jej dcérky.

V momente, ako sa Ludwig dostal k dokumentom o Wolfim, diváci vedeli, že majú čakať najhoršie. Tušili, že Ludwig túto informáciu použije proti Klausovi, no nakoniec sa ukázalo, že jeho krutosť siaha ešte ďalej. Ludwig sa totiž objavil na narodeninovej oslave malej Elizy a priviedol si aj sprievod – zástupkyňu doktora Mengeleho z inštitútu, kde bol umiestnený aj Wolfi. Snažil sa totiž dokázať, že s ňou niečo nie je v poriadku a takto sa pomstiť nielen Walterovi, ale aj Helge, ktorá ho odmietla.

Walter sa nakoniec rozhodol obetovať a podstúpiť sériu vyšetrení namiesto svojej dcéry. Teraz je navyše opatrný ohľadom toho, kto ju môže ošetrovať a čo sa môže povedať o jej zdravotnom stave. Donedávna si totiž všetci šepkali, že dávno mala rok, no zatiaľ ani nesedí, ani nechodí. Minulý týždeň sa však stal zázrak a obavy Klausovcov zmiernilo to, že sa Eliza sama posadila. Aj tak si však v situácii s Ludwigom stále nevydýchnu. A to isté platí aj pre divákov, ktorí by sa ho najradšej zbavili.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

„Pekná sviňa ten Ludwig,“ písala diváčka k ukážke k utorkovej epizóde. Ďalšia si tiež nebrala servítku pred ústa a predvídala: „Dúfam, že teraz Walter konečne zničí toho odporného potkana Ludwiga. Walter minule telefonoval do Berlína. Pravdepodobne už zistil, že tie testy nenariadil Mengeleov ústav, ale Frau Maschke pracuje pre Ludwiga.“

Viacerí diváci zároveň škodoradostne poznamenali, že sa tešia na moment, keď Ludwig zistí, že Eliza je v skutočnosti jeho dcéra a ohrozil tak vlastnú krv. Zatiaľ sa však musia potešiť len tým, že Frau Maschke nezistila nič chybné vo Walterovej krvi a Ludwig tak stratil triumf, o ktorom si myslel, že pevne drží v rukách. On sa však stále nevzdáva a len osud ukáže, či sa podarí zachrániť malú Elizu.