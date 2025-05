Po prestávke sa Dunaj, k vašim službám vráti s poriadnou dávkou napätia. V divákoch zanechá množstvo otázok

Počas veľkonočných sviatkov dostal stopku seriál Sľub a teraz sa chystá prestávka vo vysielaní druhého dobového seriálu, ktorý táto televízia ponúka. Diváci tak budú v napätí o čosi dlhšie než sú zvyknutí, keďže dostanú len jednu epizódu za týždeň.

Ako informovala televízia Markíza, na krátky čas sa budú musieť diváci Dunaja, k vašim službám so svojím obľúbeným seriálom rozlúčiť. Počas prvého a ôsmeho mája bude totiž z dôvodu štátneho sviatku vysielanie pozmenené a televízia tak vynechá dve štvrtkové epizódy obľúbeného seriálu. Diváci ostanú plní otázok, ktoré budú zodpovedané v utorky.

Odpovede na otázky sa ponúkajú samy

Popis k utorkovej epizóde totiž podľa portálu ČSFD znie: „Kto prebudí v Lene novú nádej? Kam zmizla Anna? Akého kriminálneho činu sa nechtiac dopustila Eva? Kto si nebezpečne pohnevá Terezu? Aká desivá návšteva zavíta ku Klausovcom? Čo má v pláne Thomas? A koho život visí zrazu na vlásku?“

Na niektoré z otázok pritom diváci už poznajú odpoveď, keďže boli naznačené v predošlej epizóde, respektíve v ukážke k nej. Napríklad, Lena bude chcieť ísť za odborníkom, ktorý by jej mohol pomôcť znova počuť. To sa však nebude páčiť Walterovi Klausovi, ktorý sa bojí, že je tento špecialista len nejaký šarlatán. Doktorom totiž nedôveruje odvtedy, čo Wolfiho postihol tragický osud. Ukazuje sa, že mu na Lene záleží a nechce, aby sa jej niečo stalo.

Aj Evina otázka bola zodpovedaná na konci predchádzajúcej epizódy. Lukáš totiž chcel v Dunaji platiť za kávu a keďže nemal drobné, musel využiť bankovku. Klára si však rýchlo všimla, že je falošná a spýtala sa ho, odkiaľ ju má. Bankovku mu pritom dala Eva, keďže si potrebovala rozmeniť a sama mala tieto peniaze z Dávidovej zásuvky, kde skrýval peniaze odboja.

Thomasov osud bol tiež naznačený. Namiesto toho, aby musel odísť späť do ríše, totiž plánuje radšej ujsť, čo sa mu Zuzka pokúsi vyhovoriť. Ak by ho totiž chytili, tak či tak by bol deportovaný. On však verí, že ho nechytia a zdá sa, že je pripravený riskovať. To potvrdzuje aj popis k štrnástej epizóde. Stojí v ňom: „Kto príde s ďalším odvážnym plánom na záchranu židovských detí? Kto prezradí dlho skrývané a nebezpečné tajomstvo? Ako vyzerá Terezina pomsta? Akú šialenú vec bude chcieť Hanáková od Dávida? Podarí sa Vilme s Albertom zachrániť Thomasa? A aká veľká a nečakaná tragédia kruto zasiahne do životov našich postáv?“

Aj tu sa rovno ponúka odpoveď na ďalšiu z otázok, a to na tú, kto vymyslí plán na záchranu židovských detí. Kučera totiž pred učiteľom spomenul, že Lena sa v minulosti podieľala na viacerých plánoch na záchranu týchto detí a uspela. Dá sa tak predpokladať, že ak sa naskytne nejaký problém, ona bude prvá, na ktorú sa obrátia s prosbou o pomoc.