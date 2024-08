Z Buckinghamského paláca prichádzajú skvelé správy. Objavili sa nové informácie o princeznej Kate, ktoré každého potešia

Ak patríte k fanúšikom kráľovskej rodiny, máme pre vás skvelé správy. Podľa informácií portálu The Sun by sa mala vrátiť na oči verejnosti už budúci mesiac.

Naznačil to kráľovský autor Phil Dampier, pričom sa odvolával na to, že Kate sa presunula na Balmoral. To by mohlo znamenať, že kráľovskí fanúšikovia ju už do jesene uvidia opäť na očiach verejnosti. Okrem toho naznačil, že princezná je silnejšia, než kedykoľvek predtým a dokonca možno oveľa silnejšia, než jej manžel William.

Kate sa snaží byť silná pre svoje deti

Správy prichádzajú po tom, ako kráľovská rodina v marci prostredníctvom videa oznámila, že Kate bojuje s rakovinou. Odvtedy sa princezná stiahla z očí verejnosti a zúčastnila sa len na dvoch verejných podujatiach, a to v júni na Trooping the Color a na mužskom finále Wimledonu. Podľa Phila je to veľmi dobré znamenie a naznačuje to aj to, že sa o mesiac, alebo na jeseň opäť vráti naspäť na verejnosť.

„Môžeme očakávať, že sa postupne a pomaly začne venovať nejakým verejným aktivitám, ale ako som povedal, všetko záleží od lekárov. Som si istý, že William bol veľmi šokovaný, keď Kate diagnostikovali rakovinu. Bol to pre neho veľký šok,“ povedal expert, ktorý dodal, že Kate je veľmi tvrdá a odolná povaha a má obrovskú vnútornú silu.

„Je jasné, že chce byť silná hlavne pre svoje deti. Chce, aby vedeli, že bude v poriadku a som si istý, že to chce dať najavo aj Williamovi.“ Predtým vznikli obavy z toho, že Kate z paláca počas leta neodíde práve pre prebiehajúcu liečbu, no nakoniec spolu s Williamom a ich tromi deťmi odišli na Balmoral.