Willy Wonka v Burtonovom filme nemusel mať tvár Johnnyho Deppa. Tento herec mohol hrať hlavnú úlohu

Bude to znieť neuveriteľne, no je to už 15 rokov, čo sa do kín po celom svete dostala vízia Tima Burtona slávnej detskej knižky Charlie a továreň na čokoládu (Charlie and the Chocolate Factory). Hlavnú úlohu čokoládového magnáta vtedy stvárnil Johnny Depp a len málokto by si v tejto postave dnes vedel predstaviť inú tvár. Samozrejme, aj v tomto prípade to mohlo dopadnúť celkom inak.

Willyho Wonku si totiž v snímke nakrútenej podľa legendárnej knižky Roalda Dahla mohli zahrať aj iní herci, ktorých však porazil Johnny Depp. Ten bol v tej dobe (a vlastne aj dodnes je) jedným z najžiadanejších hercov Hollywoodu a aj vďaka postave trošku desivého a šibnutého majiteľa fantastickej továrne na čokoládu si ho obľúbili aj mladšie vekové kategórie.

Ako to ale teda mohlo vyzerať, keby sa Tim Burton nerozhodol Willyho Wonku obsadiť Deppom? Ako sa nedávno rozhodol prezradiť na svojom instagramovom profile herec Dwayne „The Rock“ Johnson, aj jemu tvorcovia zvažovali zveriť do rúk túto postavu, všimol si web Unilad.

The Rock ako Willy Wonka

Samozrejme, predstavuje sa to len veľmi ťažko a je otázne, či by dokázala Burtonova vízia v kinách po celom svete zarobiť taký balík peňazí nebyť Deppa na plagátoch.

Myšlienka, že Willyho Wonku hrá práve (dnes veľmi) obľúbneý The Rock však mnohých privádza k úsmevu. Predstaviť si totiž tak svalnatého majiteľa čokoládovej továrne je naozaj úsmevné.

Obľúbený herec sa s tým, že mal hrať v jednom medzi fanúšikmi Burtona z najpopulárnejších filmov pochválil na Instagrame. Na fotografii zachytil moment, keď svojim deťom púšťal ešte starú filmovú adaptáciu Willy Wonka & the Chocolate Factory. Tá, ako v príspevku priznal, patrí medzi jeho najobľúbenejšie filmy a chcel, aby ho poznali aj jeho deti.

„Páčilo sa im to a teraz odomňa očakávajú, že im postavím izbu plnú čokolády a sladkostí,“ napísal. Okrem toho ale pridal aj zaujímavosť z minulosti, kde sa priznal, že sa o rolu v novodobej verzii filmu uchádzal aj on.

Na Burtona mal málo skúseností

„Pamätám si, ako som premýšľal – no do r*ti, idem do toho! Ale bolo to veľmi dávno a vtedy som v Hollywoode len začínal bez akýchkoľvek skúseností s vysokorozpočtovými projektami a prakticky žiadnou riadnou hereckou skúsenosťou, s ktorou by som sa mohol pochváliť. Úloha, samozrejme, išla do vrecka Johnnymu Deppovi, ktorý bol v tej dobe najväčšou hviezdou na svete,“ priznal.

The Rock mal v tej dobe za sebou len veľmi málo úspešných projektov. Vidieť sme ho mohli ako kráľa Škorpióna v pokračovaní hitu Múmia sa vracia (The Mummy Returns) a v spin-offe Kráľ Škorpión (The Scorpion King), či vo filmoch ako Kráčajúca skala (Walking Tall) alebo Vitajte v džungli (The Rundown), čo neboli práve ukážkové kúsky. Záujem o jeho talent však potom začal stúpať a dnes The Rock patrí medzi hereckú špičku.