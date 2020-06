Johnny Depp, Sandra Bullock aj Sean Connery: Kto všetko mohol pôvodne hrať v kultovom Matrixe?

Trilógia Matrix (vtedy bratov, dnes sestier) Wachowských spôsobila vo filmovom priemysle nemalý ošiaľ a právom ju možno považovať za kultovú. Do kinematografie totiž priniesla niečo, čo dovtedy nikto iný. Cyber-punkovú filmovú legendu už o rok doplní v poradí štvrtý film, ktorého produkcia práve prebieha (aj keď bola dočasne kvôli koroanvírusovej pandémii pozastavená). Tak ako v prípade mnohých filmov či seriálov, aj v prípade Matrixu však nechýbalo veľa a zrejme by sme dostali celkom iné filmy.

V našom pravidelnom článkovom seriáli sme už niekoľkokrát pozreli na to, ako mohli vyzerať vybrané filmy a seriály, keby hlavných hrdinov stvárnili celkom iní herci. V rovnakej téme zostaneme aj tentokrát, pričom bližšie sa pozrieme na to, ako by mohla vyzerať kultová trilógia Matrix, keby hlavných hrdinov nestvárnilo trio hercov v zloženi Keane Reeves, Laurence Fishbourne a Carrie-Anne Moss. Pretože rovnako, ako v prípade ktorejkoľvek inej snímky, ani táto trojica nebola prvými voľbami sestier Wachowských, keď koncom 90. rokov minulého storočia začala na diele, ktoré ich preslávilo, pracovať.

Ako by teda vyzeral Matrix, keby prvotné zvažované obsadenie hercov súhlasilo a stvárnilo by hlavných hrdinov?

Neo v podaní Johnnyho Deppa či Willa Smitha

Dalo by sa povedať, že práve účinkovanie v prvom diely trilógie Matrix dostalo herca Keanu Reevesa do širšieho povedomia verejnosti. Samozrejme, nebol to však len tento film, predtým zahviezdil aj vo filmoch ako Diablov advokát (Devil’s Advocate), Nebezpečná rýchlosť (Speed), dvoch dieloch kultovej komédie Bill a Ted, či v Draculovi režiséra Francisa Forda Coppolu v roku 1992. No býval to Matrix, ktorý sa okamžite mnohým vybavil pri spomenutí hercovho krstného mena a priezviska. Vzhľadom na predchádzajúcu hviezdnu kariéru Reevesa teda existuje veľká pravdepodobnosť, že by sme sa o ňom dozvedeli tak či tak.

Matrix mu však nepochybne pomohol a zapísal ho do pamäte mnohým z nás. Ktovie teda, či by sa rovnakým spôsobom zapísali aj ostatní zvažovaní herci do postavy „Vyvoleného“ Nea. Keanu totiž vôbec nebol provu voľbou tvorcov a už vôbec nie štúdia WarnerBros., ktoré za trilógiou produkčne stálo.

Istotne neprekvapí, že v hre bolo hneď niekoľko zvučných mien, no tou najprekvapivejšou voľbou bol aj herec Will Smith. Ten v 90. rokoch na plátnach kín doslova exceloval hneď v niekoľkých projektoch – od Bad Boys, cez Deň nezávislosti (Independence Day) až po Mužov v čiernom (Men In Black). Práve v čase, keď Smithovi pristála na stole ponuka zahrať si v Matrixe hlavnú postavu, rozhodol sa ju odmietnuť a mal na to hneď niekoľko dôvodov.

Tým prvým bolo, že celý projekt vnímal ako až príliš ambiciózny a nemyslel si, že by dokázal podať želaný výkon. Tým druhým bolo, že sa mu viac pozdával scenár snímky Wild Wild West, ktorú napokon aj vzal. Samozrejme, toto rozhodnutie napokon oľutoval, no Reevesa a jeho talent pochválil.

Smith však nebol jedinou hollywoodskou hviezdou, ktorej postavu Nea filmári najskôr ponúkli. V hre bol totiž aj napríklad aj Nicolas Cage, ktorý rolu odmietol, pretože film sa nakrúcal v Austrálii a on nechcel opustiť svoju rodinu na tak dlhý čas.

Kvôli iným filmom odmietli postavu Nea aj Brad Pitt či Val Kilmer. Pitt sa namiestu Matrixu rozhodol pomerne dobre, pretože prijal hlavnú úlohu vo filme Klub bitkárov (Fight Club), Kilmer zas vzal úlohu v romantickej dráme Na prvý pohľad (At First Sight).

Ďalšou voľbou bol však prekvapivo aj Johnny Depp, ktorý bol prvou voľbou režisériek a scenáristiek Wachowských. Toho však začalo štúdio zvažovať až po tom, čo ponuku odmietol Pitt s Kilmerom. V tomto prípade skutočne nechýbalo veľa a Neo by vyzeral ako Depp. Napokon si ale vo svojom pracovnom harmonograme upratal Reeves a rola bola jeho.

Sestra Michaela Jacksona ako Trinity

Niekomu možno príde zvláštne, že trio hlavných postáv tak, ako ich poznáme, malo skutočne vyzerať celkom inak. Postavy pôvodne zvažované ako belošské mohli hrať černosi, jediného černocha medzi hlavnými hrdinami mal zas pôvodne stvárniť beloch. K tomu sa, samozrejme, dostaneme nižšie, najskôr Trinity. Tú napokon stvárnila v tej dobe menej známa herečka Carrie-Anne Moss, no jej cesta k stvárneniu Neovej polovičky nebola taká jednoduchá.

Sestry Wachowské totiž pôvodne zmýšľali postavu Trinity zveriť do rúk a hereckého (?) talentu speváčke Janet Jackson – sestre kráľa popu Michaela Jacksona. Od podpísania zmluvy s produkčným štábom ju však delil pracovnými povinnosťami nabitý harmonogram koncertov. Filmovačka totiž mala prebiehať v rovnakom čase ako jej vtedajšie turné k novému albumu. K podpisu zmluvy teda napokon nedošlo.

Druhou zvažovanou bola aj Sandra Bullock, ktorej najskôr ale chceli zveriť postavu Nea, keď sa ešte uvažovalo, že v Matrixe nebude Vyvolený, ale Vyvolená. Hviezdy to ale zariadili tak, že priestor dostala vtedy menej známa Moss a Matrix ju vďaka tomu doslova vystrelil do nebies Hollywoodu.

Gladiátor Morpheus

Postava sprievodcu Matrixu Morphea, je zatiaľ jedinou, ktorú v chystanom štvrotm pokračovaní zrejme neuvidíme, aj keď sa objavili informácie, že v štvorke sa bude cestovať časom, a tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že uvidíme aspoň jeho mladšiu verziu stvárnenú iným hercom.

Aj Morpheus však mal vyzerať celkom inak a prvé voľby padli na belošských hercov. Zvažovaný bol napríklad herec Russell Crowe. Ten však odmietol, pretože vzal rolu v Gládiatorovi režiséra Ridleyho Scotta.

Následne ponúkli môžnosť účinkovať v Matrixe aj Garymu Oldmanovi a špekuluje sa, že si mohol zahrať aj Sean Connery. Všetci však odmietli a potom sa začali zháňať adepti medzi černošskými kandidátmi. A tu sa rozhodovalo medzi Samuelom L. Jacksonom a Laurenceom Fishbournom. No a všetci vedia, ako to napokon dopadlo.