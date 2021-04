Welcome to Slovakia Mr. Soros: Fico stále opakuje, že mal so Sorosom pravdu

Investičná skupina Penta odchádza z vydavateľstva Petit Press, svoj menšinový 34-percentný podiel predala investorovi Media Development Investment Fund (MDIF) New York. Tento fond je spojený s finančníkom Georgom Sorosom.

Ďalšími investormi sú podľa Sme manažéri spoločnosti Alexej Fulmek, Peter Mačinga a bývalý vlastník spoločnosti Azet.sk a spravodajského portálu aktuality.sk Marek Václavík, ktorí kupujú zvyšných 5,5 percenta akcií. Šéf vydavateľstva Alexej Fulmek považuje zmenu akcionárskej štruktúry za dôležitú správu.

“Za 28 rokov sme mali vo vydavateľstve viacero rôznych minoritných akcionárov, po čase sa nám však zakaždým s PSIS podarilo upraviť akcionársku štruktúru a to sme dosiahli aj teraz, po dlhých a náročných rokovaniach s Pentou,” povedal a ocenil, že novým akcionárom bude MDIF. Argumentuje, že hlavným cieľom MDIF bola vždy obrana nezávislosti a slobody nezávislých médií.

Fico tvrdí, že mal pravdu

Predseda strany SMER-SD Róbert Fico dnes svoju tlačovú konferenciu s názvom Welcome to Slovakia Mr. Soros začal oficiálnym privítaním pána Sorosa na Slovensku. Zdôraznil, že je to veľká zmena v kvalite slovenského mediálneho priestoru. Fond, ktorý kúpil daný podiel je podľa bývalého premiéra pod vplyvom Georga Sorosa.

“Mali sme pravdu.” zdôraznil Fico. Ďalej tiež opäť spomenul stretnutie vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku s Georgom Sorosom v New Yorku.

Podľa Ľuboša Blahu je George Soros americký oligarcha a podvodník, ktorý je spojený s americkým prezidentom Joe Bidenom a zasahuje do politík iných krajín. “Je to predátorské monštrum, ktoré sa hrá na filantropa.” tvrdí Blaha. Opisuje, že Soros je predstaviteľom “jemného liberalizmu” a je naklonený multikulturalizmu, manželstvám homosexuálom a uvoľnenej migračnej politike.

Fond pomáha slobodným médiám

Portál Sme však ozrejmil, že MDIF je neziskový investičný fond pre nezávislé médiá aktívny najmä v krajinách, kde môže byť ohrozený prístup k nezávislým médiám. Poskytuje podľa neho výhodné pôžičky a kapitálové financovanie médiám, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v udržaní slobody slova vo svojich domovských krajinách. Dodal, že je financovaný skupinou nadácií a investorov, ktoré od vzniku fondu v roku 1996 pomohli slobodným médiám v 44 krajinách.

