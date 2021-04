Ďalší chaos v opatreniach. Na bohoslužby test netreba, Mikas však odporúča, aby boli ľudia otestovaní

Aj keď sme ešte neprešli do červenej fázy, od 26. apríla sa môžu otvoriť terasy a fitnes centrá. Deti niektorých ročníkov ostávajú stále doma, no na terase si môžu dať zmrzlinu, dokonca môžu ísť aj do zoo alebo na tréning.

Chaos v opatreniach nemajú len ľudia, no zdá sa, že aj kompetentní o nich informujú rozdielne. Napríklad problém je, že už minulý týždeň uvoľnili opatrenie, ktoré sa týka bohoslužieb. Komunikované bolo, že bude potrebný negatívny test. Uznesenie vlády nakoniec uvádza, že test nie je pri bohoslužbách potrebný.

Včera sa situácia opakovala, koaliční lídri informovali o uvoľnených opatreniach, opäť tam boli bohoslužby s testom, dokonca aj pobyt v prírode mimo okres s testom. Správne však je, že na bohoslužby ani na pohyb v prírode mimo okres test nepotrebujete. Je to tak uvedené v uznesení vlády a definujú to tak aj vyhlášky hlavného hygienika Jána Mikasa.

Negatívny test potrebujete na tieto činnosti:

od 26. apríla do fitnes centra- pri terasách ešte nie je jasné

pri využívaní služieb- kaderník, kozmetička a pod.

pri návšteve obchodov (okrem potravín, drogérie a lekárne)

šport v interiéri aj exteriéri pri skupinách do 6 ľudí

pri návšteve zoo, múzea, galérie, botanickej záhrady

pri návšteve knižníc

Dôrazné odporúčanie hlavného hygienika

Hlavný hygienik Ján Mikas dôrazne odporúča, aby chodili ľudia na bohoslužby otestovaní. “Tento test dôrazne odporúčame, ale nie je povinný,” uviedol na stredajšej tlačovej konferencii. Vyhlásil, že v tomto prípade vyhláška Úradu verejného zdravotníctva reflektovala na minulotýždňové uznesenie vlády.

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedného návštevníka na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tam nachádzať najviac šesť návštevníkov. Vyplýva to z vyhlášky hygienikov. Okrem bohoslužieb nie je negatívny test potrebný ani pri účasti na pohrebe blízkej osoby, uzavretí manželstva či na krste.

Čo sa týka uznesení k otvoreným terasám a fitnes centrám, budeme vás o podrobnostiach informovať, keď budú zverejnené, momentálne ešte podrobnejšie opatrenia nie sú známe, mali by ich zverejniť do piatku.