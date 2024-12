Podľa ľudí je nový film s Nicole Kidman riadne znepokojivý: Herečka sa stále červená pri pomyslení na orgazmy z natáčania

Fanúšikovia Nicole Kidman možno už netrpezlivo odrátavajú dni do premiéry novej snímky, v ktorej stvárni hlavnú postavu. A bude to poriadne pikantné. Minimálne to tak vyzerá podľa prvotných vyjadrení samotnej herečky, ktorá ešte v októbri priznala, že nakrúcanie bolo natoľko intenzívne, že si hovorila, že už nechce dosiahnuť orgazmus. A hviezda opäť prezradila niekoľko pikošiek, ktoré vás možno naladia na novinku ešte viac.

Článok pokračuje pod videom ↓

Očakávaná snímka nesie názov Babygirl, pochádza z dielne štúdia A24 a žánrovo patrí medzi trilery. Režijne za ňou stojí Halina Reijn a ukáže Nicole Kidman v úlohe manažérky, ktorá začne podvádzať svojho manžela, ktorého mimochodom stvárňuje Antonio Banderas, s mladým stážistom, v podaní Harrisa Dickinsona. To ale môže jej život obrátiť naruby, nielen súkromný, ale aj ten pracovný. A pravdepodobne to bude horúce. Veď pozrite si trailer a posúďte sami.

Nemusí to byť príjemné pozeranie pre všetkých

Nicole Kidman v novom rozhovore, ktorý poskytla pre The Hollywood Reporter, priznala, že v pozícii, v akej sa ocitla vo filme Babygirl, nebola ešte nikdy predtým. Vysvetlila, že v mnohých prípadoch sa ženy počas svojej kariéry dostávajú do nelichotivej pozície a sú zavrhnuté ako sexuálne bytosti. Preto keď si prečítala scenár k tejto snímke, zarezonoval v nej.

„Moja postava sa dostala do štádia, kedy má moc, ale nie je si istá, kto je, čo chce a po čom túži, aj keď sa naoko zdá, že všetko má,“ opísala Kidman situáciu, v ktorej sa ocitla hlavná postava Babygirl, ktorej vdýchla život. A ak dobre rozumiete tomu, čo hovorí, je tu predpoklad, že snímka môže zarezonovať aj vami. Avšak nesľubujeme, že pozitívne.

„Niektorí ľudia mi povedali, že je to najznepokojujúcejší film, aký kedy videli, na čo som im povedala, že je mi to veľmi ľúto,“ pokračovala Kidman.

Bude to horúce, ako sa hovorí? Áno!

V rozhovore prišla reč aj na pikantnejšiu nôtu a herečka dostala otázku, ako zistila, ako hrať rôzne typy orgazmov. Mala tým na mysli kontrast, ktorý uvidíme pri sexuálnych scénach s manželom hlavnej hrdinky a jej milencom. Kidman priznala, že ešte stále sa pri pomyslení na to červená. Vysvetlila, že ju skúmanie týchto vecí veľmi zaujíma, avšak nie je taká extrovertná, ako by sa vám možno mohlo zdať.

Dodala, že chce, aby ľudia film videli v kine, ideálne v spoločnosti niekoho ďalšieho, namiesto toho, aby si ho len potajomky zapli doma. Takúto radu od niekoho, ako Nicole Kidman, nejde neposlúchnuť. Takže viete, čo máte robiť.

Snímka Babygirl uzrie svetlo sveta v USA počas Vianoc. O dátume tej slovenskej vás budeme informovať.